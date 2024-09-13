北京香山論壇 張又俠：攜手應對挑戰；董軍：將軍事合作推上新高度

據新華社，由中國大陸主辦的一軌半軍事對話平台、第十一屆北京香山論壇昨12日晚間舉行歡迎晚宴，歡迎出席論壇的中外來賓。中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠出席並致詞。張又俠表示，中國正闊步向第二個百年奮鬥目標奮進，站在新的歷史起點，中國軍隊願同各方一道，凝聚共識力量、攜手應對挑戰。

另據《中國軍號》官微，大陸國防部長董軍也會見出席第11屆北京香山論壇的客人。董軍表示，面對當前變亂交織的國際及區域形勢，需要各方緊密團結、共商全球安全大計，探尋長治久安良策，中方願與各方一道，以落實元首共識為遵循，繼續保持密切溝通、互學互鑒，鞏固發展既有合作成果，不斷發掘新的增長點，豐富合作新內涵，將軍事合作關係推上一個新的高度，為實踐全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，建構人類命運共同體作出新的更大貢獻。

會見中，各方預祝第十一屆北京香山論壇圓滿成功，表示願同中方軍隊繼續加強國防領域的安全合作，不斷拓展廣度和深度，齊心協力應對好威脅挑戰。

而張又俠在晚宴中則指出，今年恰逢和平共處五項原則發表70週年，在這個歷史時刻我們相聚北京，共商全球安全大計、共謀和平安寧良策。正如習近平主席所強調的，加強團結合作、增進溝通理解是各國共迎挑戰、共創未來的有效途徑。

他說，我們真誠希望與會各方秉持公道正義理念，展現開放包容胸襟，利用北京香山論壇這個合作友誼的平台，在對話中增進了解、在交流中提升互信，碰撞出實現世界和平安全願景的更多智慧。

張又俠表示，今日中國正闊步向第二個百年奮鬥目標奮進，矢志以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。站在新的歷史起點，中國軍隊願同各方一道，凝聚共識力量、攜手應對挑戰，透過更廣泛而深入的軍事交流與合作，為促進區域穩定、維護世界和平作出新的更大貢獻。