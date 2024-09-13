美宣布率團出席香山論壇 並舉行美中國防政策協調會談

五角大廈12日宣布，美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase，前譯切斯）率團訪問北京，將參加香山論壇，並與中方軍事高層官員舉行美中國防政策協調會談。

第11屆北京香山論壇大會於當地時間12日上午開幕，匯聚來自上百國家、國際組織和專家學者，中國大陸國防部長董軍預計發表演說，外界關注中美俄代表互動。

五角大廈12日宣布，蔡斯率領的代表團將在北京與中方軍事官員對談，美方將重申美國對維持印太區域和平穩定的承諾；此外，國防部官員表示，美中依然是激烈的競爭關係，美國致力於負責任管理競爭，避免演變成衝突。

此外，蔡斯一行也將在香山論壇場邊，與區域盟友夥伴互動，強調美國對區域以一系列持久信念為基礎的共同願景，包含尊重主權、國際法、透明度與開放性、商業和航行自由，以及所有國家都有和平解決爭端的同等權利。

一名國防部官員表示，美國依然關切中方在區域日增的脅迫行為；因此五角大廈致力於強化與夥伴盟友共同努力，加強印太區域整體和平、穩定和威懾力。

蔡斯1月在五角大廈會晤中華人民共和國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超，展開第17次美中國防政策協調會談，如今雙方將舉行第18次會談，地點在北京，這也是蔡斯2021年上任來，首度訪問中國大陸。

美國聯邦眾議院時任議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，北京宣布切斷對美軍事與氣候等多領域溝通管道；美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平去年11月在美國舊金山舉行拜習會，達成恢復軍事對話的共識，自此之後，美中軍方從工作層級、資深官員到高層官員，對話陸續建立。

美國參謀首長聯席會議主席布朗（CQ Brown Jr.）去年底和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立通視訊電話。

美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長切斯（Michael Chase）今年1月在五角大廈會晤中華人民共和國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超，展開第17次美中國防政策協調會談。

國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）5月16日與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任李斌通視訊電話，討論美中關係、南海等議題，瑞特納重申美國致力於一中政策，重申維持台海和平穩定的重要性。

美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）與中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男本周通上視訊電話。