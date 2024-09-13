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邱垂正：接受九二共識 等於接受統一

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會主委邱垂正。本報資料照片
陸委會主委邱垂正。本報資料照片

繼大陸國台辦十一日長篇幅解釋聯合國二七五八號決議後，陸委會主委邱垂正昨天大篇幅解讀政府對「九二共識」的立場。他指出，中共總書記習近平對九二共識的重新定義，讓台灣沒有空間對「一個中國涵義」進行解釋，若接受九二共識就表示承認「台灣是中華人民共和國的一部分」。

邱垂正昨天在國防安全研究院主辦的「台北安全對話」發表英文致詞。他說，二○一二年中共總書記習近平上台以來，中國大陸被「新極權主義」所主導，兩個極端的發展是「極度集中的領導體制」和「極端民族主義」，大陸發展前景充滿不確定性。

邱垂正說，習近平突破任期限制，正是為了在其任內解決「台灣問題」。他指出，中共堅持台灣必須接受「九二共識」，其所定義的「九二共識」就是「一個中國原則」，「若我們接受『九二共識』，意味我們必須承認台灣是中華人民共和國的一部分，並接受中國統一的框架和進程」。

邱垂正表示，習近平將「九二共識」重新定義為「海峽兩岸同屬一個中國，應共同為國家統一而努力」，「習近平的重新定義不給台灣對『一個中國』的解釋留任何空間，也不給中華民國（台灣）的存在留下任何空間」，所謂的「九二共識」就是與中國統一的唯一途徑，接受九二共識等於必須接受統一或者一國兩制。

邱垂正表示，如果北京當局真誠希望改善兩岸關係，我方願在平等尊嚴原則下促進有意義的對話，與北京當局共同努力，為維護台海和平穩定創造雙方都同意的安排。

九二共識 邱垂正

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