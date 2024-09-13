共軍南區司令 吳亞男將訪美印太司令部

繼美中戰區司令本周通話後，英國金融時報（ＦＴ）十一日獨家報導，共軍南部戰區司令員吳亞男下周將訪問位於夏威夷的美國印太司令部，並可望出席該部司令巴帕羅主持的年度印太國防首長會議（CHODs）。

該報導題為「美、中軍事強化交流之際，中國高階將領將訪美」，並提及此舉代表雙方致力舒緩在台灣和南海的區域緊張，為美中兩軍重啟溝通邁出重要一步。

對此，印太司令部聲明，巴帕羅強調美軍與共軍保持聯繫的重要性；高階司令間的這類討論旨在釐清彼此意圖，以降低誤解或誤判風險；吳亞男及巴帕羅均為經驗豐富專業人士，雙方將進行具建設性與相互尊重的交流；巴帕羅並呼籲共軍重新審視在南海及其他地區所做的危險、脅迫性以及恐升高緊張行為。

大陸國防部十日證實，吳亞男當天據去年十一月舊金山中美高峰會共識，和巴帕羅視訊通話，商討共同關切議題。這次美中戰區司令通話，是前年八月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後首次。

前印太司令阿基里諾去年八月在斐濟與斐濟軍事指揮官卡魯尼瓦伊共同主持印太CHODs時，亦會晤中共中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零。五月卸任的阿基里諾在接受ＦＴ專訪時指稱，其三年任內，中國加速建軍步伐，並做出更多破壞穩定的行為，「變得愈來愈挑釁、大膽又危險」。

美國國防部持續推動印太司令部司令與共軍對應戰區司令員做更多接觸。去年十一月「拜習會」達成的共識之一，就是美中兩軍有必要重開溝通管道，作為穩定美中關係作為的一環。