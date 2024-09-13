北京香山論壇 美參會層級恢復至疫前

第十一屆北京香山論壇大會今天上午開幕，大陸國防部長董軍預計發表演說，中美俄等國軍方互動備受關注，但據陸媒引述主辦方公布的官方代表團名單，本屆俄羅斯是由國防部副部長福明領軍，較去年降半級，美方則是「國防部助理國防部長幫辦陳思茂」，據標註英文名（Michael Chase），應即美國副助理防長蔡斯。

本屆北京香山論壇以「共築和平、共享未來」為主題，由中共中央軍委旗下「中國軍事科學學會」主辦，據中方發布，本屆論壇共有一百多個國家、國際組織官方代表團的五百多名代表，以及二百多名中外專家學者出席。

昨天香山論壇首日，舉辦亞太安全、全球南方、中美關係等主題訪談，以復旦大學國際問題研究院院長吳心伯，與美國國務院前亞太副助卿華自強的「高端訪談．區域安全：中美關係」最受關注。

吳心伯指控美國，在台灣議題上與大陸的目標離得愈來愈遠，說不支持台獨是說一套、做一套，並將台灣作為重要籌碼來遏制大陸。

華自強則說，改變的是台灣的政治生態，讓北京與台北雙方分歧愈來愈大，美對台政策的整體框架沒有改變。

論壇前，外媒報導引述美官員指，美將派副助理防長蔡斯參加，層級恢復至疫情前。據陸媒昨日下午引述主辦方的官方代表團名單訊息指，美國是由「國防部助理國防部長幫辦陳思茂」參會，不過，陸媒報導隨後在陳思茂名稱後，標註英文名（Michael Chase）。

所謂幫辦，是指幫助主官辦理公務的人，為陸方慣用，例如去年美方出席的國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯，就被中方稱為「國防部助理國防部長幫辦」中國事務主任，較二○一九年的時任美國副助理防長施燦德降級，若今年由蔡斯出席，則恢復至疫情前規格。

此外，俄羅斯官方代表團由國防部副部長福明．亞歷山大領軍，較去年的國防部長「降半級」，烏克蘭則為駐華武官彼得．克利米申，其他還有白俄羅斯、新加坡防長，與以色列國防武官、英國國防部中國政策負責人等。菲律賓則沒有派出官方代表。