美學者林培瑞：中共利用恐懼製造自我審查

美國知名漢學家林培瑞（Perry Link）今天在一場講座上表示，中國極權透過讓人產生恐懼而自我審查，他的「黑名單」身分也讓周圍人警惕，意外成為北京的維穩工具。

林培瑞是加州大學河濱分校校長特聘講座教授，也是資深漢學家，長年關注中國、人權領域。林培瑞今天上午在台北「左轉有書」進行「說真話的自由與自我審查：中、港、台公民社會的經驗與對話」講座，由監察委員、國家人權委員會委員高涌誠主持，並與經濟民主連合副秘書長許冠澤等人與談。

林培瑞指出，自我審查不只是政治集權的問題，人類在全體、集體的生活中，都會有自我審查。一般社會是用團體共同的意識壓制個人，但在極權政權下是透過政治最高權力讓個人產生害怕，引發個人自我審查。

他提到，前幾年在普林斯頓有個學生，在華盛頓申請人權相關組織的暑期實習生職缺，但學生因為擔心會不會如林培瑞一樣被中共列為「黑名單」，而選擇拒絕，顯現出中共所營造的自我審查已遠遠超過所需的程度。

林培瑞表示，他被列為黑名單後，自己好像就成為北京的維穩工具，許多年輕人看到他就會自我審查，盡量不涉及敏感問題。

他說，廣義而言，很多人也是維穩工具，對於極權政權有意見的人、周遭的人都會因為害怕，而猶豫是否要說出不公正的事情，「所有人都有可能是維穩工具」。

林培瑞指出，長久產生害怕的習慣，會將個人的語言、思維發展成兩個層面，也就是分裂心理。過去有中國高層官員到美國談美中學生交流，私下卻詢問是否有「六四」天安門事件的相關文件。

經濟民主連合副秘書長許冠澤則表示，過去台灣在威權時期，有句話是「小警總還在我們的身旁」，自我審查對台灣其實並不陌生。但現在所面臨的言論審查轉變成來自中共，他們要求台灣承認「九二共識」，台灣人該如何面對這件事，是可以思考的。

華人民主書院秘書長黃曼婷認為，在流亡社群中，中國鎮壓手段多樣，受壓迫人士的家屬常受到監控和騷擾，導致海外聲援團體現在很難判斷，在中國國內的家屬傳達出來的訊息究竟是中國刻意放出，還是家屬的真實想法，「即使是離開中國，也無法擺脫中國的政治壓力」。