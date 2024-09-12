福建會藍營副主席夏立言 宋濤：堅決反台獨 促進兩岸人員往來

大陸國台辦主任宋濤，12日在福建福州，會見前來參加「福滿中秋夜，兩岸一家親」的國民黨副主席夏立言一行。宋濤表示，一家人在一起過中秋節，體現的是兩岸中國人對美好家園的眷戀、對親人團圓的期盼。「大陸堅決反對台獨，積極促進兩岸人員往來和各領域交流合作，持續深化兩岸融合發展，讓廣大台灣同胞共享中國式現代化發展機遇。」

夏立言表示，兩岸共同之處甚多應該相互欣賞珍惜和平發展機遇，凝聚共識，形成邁向未來的願景，這樣兩岸 關係才會不斷正向發展。

新華社報導，宋濤表示， 總書記習近平指出，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任，對未來有共同的 期盼。

宋濤指出，一家人在一起過中秋節，是我們中華民族的習俗，體現的是兩岸中國人對美好家園的眷戀、對親人團圓的期盼。這是烙刻在每個中國人身上的中華文化基因，也 是兩岸同胞心心相印、攜手前進，終歸團圓的動力源泉。

宋濤表示，中共二十屆三中全會擘畫了進一步全面 深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖，為兩岸融合發展提供了廣闊空間。「我們將堅持一個中國原則和九 二共識，堅決反對台獨，積極促進兩岸人員往來和各領域交流合作，持續深化兩岸融合發展，讓廣大台灣同胞共享中國式現代化發展機遇，與大陸同胞共創中華 民族綿長福祉。」

夏立言提到，兩岸關係的本質，就是兩岸同胞都是 中國人、兩岸一家親。兩岸同胞今日在此相聚，就是借著偉大中華文化風潮，除賞月團圓外，更有為兩岸開太 平之意。兩岸共同之處甚多應該相互欣賞珍惜和平 發展機遇，凝聚共識，形成邁向未來的願景，這樣兩岸 關係才會不斷正向發展。

連江縣長王忠銘等與會台胞表示，兩岸一家親，閩台親上親，福州與馬祖同根同源，一脈相連，大家原本就是一家人。 隨著兩岸融合發展示範區建設各項政策措施的公布和實施，台胞在大陸的學習、工作、生活各方面都感受到了 前所未有的便利與溫暖，「感謝大陸方面先行開放福建居民赴馬祖旅遊，期待未來將馬祖打造成為台灣同胞來大 陸旅遊的中轉站，更期待兩岸同胞走親走近，兩岸關係和平發展。」

包括200多名兩岸同胞，12日晚間在福建省福州市參加「福滿中秋夜，兩岸一家親」2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，當500架無人機在琅岐島海峽青年交流營地夜空中呈現「天涯共此時」「兩 岸一家親」等字樣時，現場歡呼陣陣，抒發出兩岸同胞共迎民族佳節的喜悅。

活動由福州市政府和馬祖縣政府共同主辦，現場佈置中秋花燈及悠游馬祖、 台胞服務、民俗體驗、台企展示等主題展區，宣介赴馬祖旅遊、展示福州融合發展示範區建設成果。