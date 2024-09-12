中歐高層將磋商電動車加稅 大陸官媒揚言絕不讓步

歐盟擬對中國電動汽車課徵高額反補貼稅，中國商務部長王文濤將赴歐進行磋商。中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」今晚引述接近談判核心人士揚言，中國寧可談不成，在核心利益上也絕不讓一步。

中歐磋商電動車反補貼案仍在進行，但時間越來越緊迫。歐盟27個成員國將在11月4日前表決，確定是否對中國電動車加徵至少5年的高額反補貼稅。

中國商務部長王文濤近日將訪問歐洲，預計19日與歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）會談進行磋商。

玉淵譚天12日晚間發出「獨家披露」，揚言「電動汽車談判，中國核心利益絕不讓步」。

文章引述接近談判的核心人士稱，從過往經驗來看，對於一些貿易摩擦案件，如果中歐雙方能夠在深入溝通、友好磋商的基礎上，最終以價格承諾等方式結案，固然是好的，但是「如果對方要價過高，無法達成預期結果也是正常的」。

核心人士並稱，無論採用什麼樣的方式，無論談判是向左走還是向右走，有一條是不會變的：中國維護自身核心利益的決心不會變。「寧可談不成，中國在核心利益上也絕不讓一步」。

文章引述常年研究經貿規則的學者丁如表示，歐盟越來越泛化反補貼工具；「外國補貼條例」可以理解為歐盟專門創設的一個「調查工具」。也就是說，只要歐盟認定了「補貼」，歐盟可以有各種手段針對中國企業，實在不行，就再專門創造一些法律和條款。「這樣的行徑，中國絕不可能接受」。

文章提到，中國在歐洲電動汽車領域的投資呈現出快速成長的趨勢。中國的電池製造商已經在歐洲宣布了價值175億美元的投資，預計到2030年，他們在歐洲的工廠產能將占歐洲總產能約20%。

玉淵譚天揚言，歐洲想要繼續保有合作發展的空間，就需要取消對中國加徵關稅，及早作出正確的選擇。

文章引述中國國際投資促進會副會長周曉燕說，當前，美國將中國視為戰略競爭對手，協同盟友持續搞對中「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」，加快推進對中「去風險」、「降依賴」，遏制中國發展意圖愈加明顯。在這種大環境下，中國與美歐之間透過磋商談判成功解決重大貿易摩擦的難度大大增加。

周曉燕曾在中國商務部貿易救濟局工作，參與過中歐太陽能的談判。她說，近期，部分歐盟官員表示，他們將中歐太陽能貿易摩擦談判達成的協議視為一種「恥辱」，歐盟會「吸取教訓」。這在客觀上，也加大了中歐電動汽車談判的難度。

玉淵譚天在鋪陳當前中歐談判難度後稱，對於中國政府而言，當面對摩擦時，中國當然願意透過溝通來尋求共識，解決問題。但這並不意味著，中國在面對越來越多的摩擦壓力時，會主動讓步，來換取所謂的「和解」。

文章最後再度強調，無論談判是向左還是向右，「在核心利益上，中國絕不讓一步」。