香港半年報告出爐 英外相：將確保英國持續支援港人

英國外交部今天發布新一份香港半年報告，外交大臣拉米在前言表示，確保英國政府持續與港人接觸互動並支援港人，是他身為外相的職責。

拉米（David Lammy）指出，7月上台的英國工黨政府將致力確保香港未來是開放、有活力的城市。為達成這個目標，有必要透過慎重成熟的政府溝通管道，在英方相信香港的未來有可能正遭遇損害時，向相關方提出關切；以支持香港民眾的利益、自治、權利和自由；並向所有以英國為家的香港社群成員持續提供保護。

香港主權於1997年7月1日由英國移交中國後，英國外交部每6個月向國會發布一次報告，闡述香港現況及「中英聯合聲明」執行情形，今天發布的報告涵蓋今年1月至6月，也就是工黨上台之前。中英聯合聲明於1984年簽署，今年12月將滿40年。

英國今年7月舉行國會大選，根據選舉結果，工黨接替保守黨執政，拉米於7月5日就任。

競選期間，拉米即數次提及與中國接觸往來的重要性，並認為保守黨政府疏於這麼做，英國應有更多高階官員訪中。

8月上旬，英國「衛報」（The Guardian）獨家報導，拉米有意訪中，時間點可能落在9月，也就是拉米上任未滿100天。

根據報導，英中雙方已就拉米訪中事宜展開討論，且工黨在野期間，拉米即曾規劃訪中。英國外交部未證實相關消息。

工黨曾承諾將在上任100天內啟動英中關係的跨部會、跨領域「全面盤點」。

英國外交部近日宣布，將就英國的全球影響力和戰略能力、國際發展合作事務與外交、以及經濟外交等3大領域執行廣泛檢討，其中涉及英國對外雙邊與多邊關係、以及各部會的國際事務能力，相關報告預計今年底至明年初出爐。然而，英中關係盤點何時正式啟動，目前尚不明朗。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）8月23日與中國國家主席習近平通話。根據首相府發布的談話紀要，施凱爾向中方表示，期待雙方領導人在必要時，能就有歧見之處進行開放、坦誠的討論與釐清，相關議題包括香港、俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及人權。

首相府指出，雙方領導人同意，英中之間需有穩定一致的關係，雙方的外交及內政部會首長也需進行對話。

在今天發布的香港半年報告，拉米提到，中英聯合聲明所闡明的承諾持續不被遵循。他並特別提及「黎智英案」，指出英國政府尤其關注英國國民黎智英持續遭起訴和監禁。