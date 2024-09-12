快訊

被龜殼花咬傷遭醫師診斷「雜草刮傷」？網友直呼太扯 醫院回應了

2024美國大選最後倒數！一圖看6大重要日程 這天撼動全球

香港半年報告出爐 英外相：將確保英國持續支援港人

中央社／ 倫敦12日專電
英國外交大臣拉米。圖／法新社
英國外交大臣拉米。圖／法新社

英國外交部今天發布新一份香港半年報告，外交大臣拉米在前言表示，確保英國政府持續與港人接觸互動並支援港人，是他身為外相的職責。

拉米（David Lammy）指出，7月上台的英國工黨政府將致力確保香港未來是開放、有活力的城市。為達成這個目標，有必要透過慎重成熟的政府溝通管道，在英方相信香港的未來有可能正遭遇損害時，向相關方提出關切；以支持香港民眾的利益、自治、權利和自由；並向所有以英國為家的香港社群成員持續提供保護。

香港主權於1997年7月1日由英國移交中國後，英國外交部每6個月向國會發布一次報告，闡述香港現況及「中英聯合聲明」執行情形，今天發布的報告涵蓋今年1月至6月，也就是工黨上台之前。中英聯合聲明於1984年簽署，今年12月將滿40年。

英國今年7月舉行國會大選，根據選舉結果，工黨接替保守黨執政，拉米於7月5日就任。

競選期間，拉米即數次提及與中國接觸往來的重要性，並認為保守黨政府疏於這麼做，英國應有更多高階官員訪中。

8月上旬，英國「衛報」（The Guardian）獨家報導，拉米有意訪中，時間點可能落在9月，也就是拉米上任未滿100天。

根據報導，英中雙方已就拉米訪中事宜展開討論，且工黨在野期間，拉米即曾規劃訪中。英國外交部未證實相關消息。

工黨曾承諾將在上任100天內啟動英中關係的跨部會、跨領域「全面盤點」。

英國外交部近日宣布，將就英國的全球影響力和戰略能力、國際發展合作事務與外交、以及經濟外交等3大領域執行廣泛檢討，其中涉及英國對外雙邊與多邊關係、以及各部會的國際事務能力，相關報告預計今年底至明年初出爐。然而，英中關係盤點何時正式啟動，目前尚不明朗。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）8月23日與中國國家主席習近平通話。根據首相府發布的談話紀要，施凱爾向中方表示，期待雙方領導人在必要時，能就有歧見之處進行開放、坦誠的討論與釐清，相關議題包括香港、俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及人權。

首相府指出，雙方領導人同意，英中之間需有穩定一致的關係，雙方的外交及內政部會首長也需進行對話。

在今天發布的香港半年報告，拉米提到，中英聯合聲明所闡明的承諾持續不被遵循。他並特別提及「黎智英案」，指出英國政府尤其關注英國國民黎智英持續遭起訴和監禁。

施凱爾 習近平 英國 香港 黎智英

延伸閱讀

挺烏…布林肯聯袂英外長訪基輔 提供經援、放寬武器使用

美國務卿偕英外相赴烏克蘭 討論放寬供武限制

美英重申致力台海和平 證實伊朗供應俄羅斯飛彈

布林肯控伊朗已運交短程彈道飛彈給俄 可能幾周內動用

相關新聞

邱垂正：若接受九二共識就表示承認台灣是PRC的一部分

兩岸政治議題持續發酵，繼大陸國台辦11日長篇幅解釋聯合國2758號決議後，陸委會主委邱垂正12日則大篇幅解讀政府對九二共...

香山論壇明開幕 俄羅斯參會降半級

北京香山論壇12日到14日舉行，明天登場的開幕式上，大陸國防部長董軍預計發表講話，屆時中美俄等國軍方接觸受到關注，但據大...

被施壓？火星人稱「中國台灣」、改貼文 陸委會籲陸：給藝人一些自由空間

美國流行歌手「火星人」布魯諾Bruno Mars近日在台灣開唱，隨後於社群媒體Instagram跟微博分別發表不同的感謝...

金融時報：吳亞男下周赴夏威夷出席巴帕羅主持的印太國防會議

據金融時報獨家報導，知情人士透露，中國人民解放軍南部戰區司令吳亞男將軍將出席美國印太司令部司令塞繆爾、巴帕羅海軍上將主持...

中日韓旅遊部長簽署聯合宣言 2030年達成4000萬人次互訪

第10屆中日韓旅遊部長會議10、11日在日本神戶召開。據環球時報報導，中國文化與旅遊部副部長張政、日本國土交通大臣齊藤鐵...

我批陸把文旦當統戰工具 國台辦：民進黨攻擊抹黑

大陸日前宣布恢復台灣「文旦柚」輸入，但須來自「獲得註冊登記的包裝廠和果園」，陸委會抨擊此舉是把經貿當成統戰工具。對此，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。