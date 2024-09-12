美學者林培瑞：中共故意設模糊紅線製造自我審查

美國知名漢學家林培瑞（Perry Link）今天在一場講座上表示，中共故意設置模糊紅線，讓人在言論、行為上自我審查、自我限縮，這種自我審查甚至會「自然化」，導致人的言行分裂。

林培瑞是加州大學河濱分校校長特聘講座教授，也是資深漢學家，長年關注中國、人權領域。林培瑞今天在中央研究院進行「自由的光與影：從『吊燈裡的巨蟒』看中國政府的影響力操作」講座。

林培瑞於座談中說，中共故意設置模糊紅線，目的是讓人感到害怕，於是有了自我審查、自我限縮，一旦日子久了，自我審查自然化，成為了理所當然的反應，最後引發一種意識分裂的問題，現在的中國老百姓或是知識份子，似乎很習慣這樣的狀況。

林培瑞舉例，你的想法在這兒，實際說出來的語言卻在那兒，在晚上私人聚會敢於批評中國領導人習近平，第二天出門上班，又會變成另一個樣子，不再說那些話；另也像大部分中國家庭會送孩子赴美留學，政治上卻會與俄羅斯站在一起。

林培瑞形容，這是自我審查自然化後所產生的意識分裂問題。他說，自我審查會讓人不知道該做什麼或不該做什麼，每當自我審查自然化後，在腦海裡的價值觀是一套，掛在嘴上的價值觀則是另一套，那是一種分裂的狀態。

林培瑞曾於紐約書評發表「吊燈裡的巨蟒」（The Anaconda in the Chandelier）一文，其將中共審查制度比喻為一條巨蟒，牠沒有太大的動作，壟罩在其陰影下的人則會自然地做出一些調整。

林培瑞提到，在1970、1980年代寫文章時，可以感覺巨蟒在那裡，也感受到了一些困擾，後來被列為中共黑名單後，反而感到「更自由了」；美國新聞界喜歡來邀訪，「不一定是我懂得比其他漢學家多，而是我不會自我審查」。

講座與談人、中央研究院社會學研究所特聘研究員吳介民提到，「吊燈裡的巨蟒」有個核心嚴肅議題是，人處在審查與被審查的中間，不斷地與審查者協商、抗拒，在屈服後形成了一種意識分裂，明知在分裂狀態卻又感到舒服。

吳介民剖析，中美戰略競爭、對抗起於2018年，這年可以說是分水嶺，中國開始加重對台軍事威嚇，還有各種銳實力投射，不同於過往咄咄逼人的進攻，2018年後的最大差別是「巨蟒不再裝了、不再躲在吊燈裡」，開始四處巡遊，有更多與巨蟒短兵相接機會。

講座與談人、清華大學社會學研究所副教授沈秀華指出，中共持續對台統戰，重要策略包括「用買的」，提供經貿紅利；另一種策略是提供特權，例如提供台灣青年赴對岸就學、就業的優待、協助，這是有系統性的、有組織化的對台策略。

沈秀華認為，這些動作不一定可以改變台灣民眾政治認同，中共當然也知道；重點是這會讓人對中國產生慾望、想像，還有利益上的依賴，一旦進入中國，等於進入了當地脈絡，將會自然而然地什麼話都不敢講，呼應「我們都是一家人」。

沈秀華指出，當巨蟒被視作一個「給錢老大爺」時，加上中共一連串威嚇恐懼操作，這種情感依賴會進入台灣內部，認為「不要惹巨蟒生氣才可以一直有糖吃」，轉而批評不同意見者，進而形成台灣內部的彼此分化、分裂。