出發前降級？大陸：美派助理防長幫辦參加北京香山論壇

北京香山論壇12日到14日舉行，明天登場的開幕式上，大陸國防部長董軍預計發表講話，屆時中美俄等國軍方接觸受到關注，但據大陸官方今日發布訊息，除了俄羅斯是派國防部副部長福明出席，較去年降半級外，美國是派「國防部助理國防部長幫辦陳思茂」參會，非先前外媒報導的副助理防長蔡斯。

據大陸官媒央視旗下「玉淵譚天」12日下午發布訊息，此次北京香山論壇參會人員的數量和層級為歷屆最高，包括澳大利亞國防部代表、白俄羅斯國防部長、德國國防部安全與國防政策部部長、俄羅斯國防部副部長、美國國防部助理部長幫辦、烏克蘭前第一副外長、新加坡國防部長、以色列國防武官、英國國防部中國政策負責人等。

陸媒澎湃新聞和新加坡聯合早報報導，也引述大陸國防部今天公布的與會者官方代表團名單稱，美國是派遣「國防部助理國防部長幫辦陳思茂」參會，俄羅斯是國防部副部長福明．亞歷山大，烏克蘭則為駐華武官彼得．克利米申，和大陸有南海主權爭議的菲律賓則未派官方代表團。

去年，美國也是派身為「國防部助理國防部長幫辦」中國事務主任的卡萊斯參加第十屆香山論壇，且全程低調未受訪，並較2019年的時任美國副助理防長施燦德降低。

而在論壇舉辦前，路透報導曾引述美官員指，美國是預計派遣現任副助理防長蔡斯出席，恢復至疫情前層級，在12日香山論壇首日，也有與會嘉賓就此進行討論，但據論壇主辦方最新發布的名單，似乎美方出現「陣前換將」的情況發生。

在此之下，雖中方強調，此次參會人員的數量和層級為歷屆最高，但也引起討論，例如聯合早報報導以「 比去年降半級」為題，報導香山論壇俄方代表團長由副部長擔任。

據先前中方發布，本屆香山論壇於9月12日至14日在北京國際會議中心舉行，主題為「共築和平、共享未來」。本屆論壇共有100餘個國家、國際組織官方代表團的500多名代表，以及200多名中外專家學者出席。