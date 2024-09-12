一帶一路高峰論壇上致辭 馬來西亞貿易部長：保持外交中立 尋求加入金磚

據報導，馬來西亞國際貿易及工業部長東姑．扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）今天在香港一項活動上說，馬來西亞在外交政策方面保持絕對中立，正尋求加入金磚國家（BRICS）及經濟合作暨發展組織（OECD）。

官方香港電台報導，東姑．扎夫魯在「一帶一路高峰論壇」上致辭時指出，馬來西亞明年擔任東協輪值主席國，會重點加強地區之間互聯互通，向外國合作夥伴提供更廣泛投資機會。

東姑．扎夫魯說，香港作為中國大陸的門戶，粵港澳大灣區發展態勢更是「無與倫比」，馬來西亞與香港等地強化更緊密合作必定有所得益。

但他強調，馬來西亞在外交政策方面保持絕對中立，除了是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署國，也正尋求加入金磚國家和OECD。

他表示，11月美國總統大選將影響地緣政治和國際貿易關係，馬來西亞會致力與中美兩國保持穩健經貿聯繫。

他指出，在本屆政府領導下，馬來西亞進入前所未有穩定時期，今年第2季經濟成長5.9%，前7個月貿易總額較去年同期成長9.8%，上半年核准投資額增加18%。