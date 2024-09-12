北京香山論壇 中美專家台針對台海議題激烈交鋒

第11屆北京「香山論壇」今天舉行，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯與前美國國務院亞太副助卿華自強在一場訪談上，在中美關係與台灣議題上激烈交鋒，現場也吸引眾多專家、學者與媒體聆聽，座無虛席。

第11屆北京香山論壇12至14日舉行，今年適逢美國總統大選，中美關係議題成為焦點。吳心伯與華自強（Rick Waters）出席中央廣播電視總台CGTN主持人劉欣主持的「高端訪談：中美關係」，談論中美認知與台海議題。

在談論中美「正確認知」時，吳心伯指出，定義兩國關係重要的原因，在於會直接決定「如何處理雙邊關係」。從美國來看，雙邊關係的本質是「競爭」，但對中國而言，「競爭」已是一個委婉的說法，因為美國實際上是在「圍堵」或是「打壓」中國。美國對中發起貿易戰、科技戰，在中國周邊進行軍事行動，並對中國進行一些實體的制裁。

吳心伯認為，美國的政治菁英對美中關係的定義為「競爭性的」，或可以說是「敵對的」。

華自強則回應，美方理解中方的觀點，但是除了「認知」之外，也要看「具體的政策」。針對台灣問題，美國與中國的分歧由來已久，現有的架構不以滿足雙方需求。然而本地區（亞太）是有和平與穩定的，如果看具體的政策措施，實際上又超出基本認知。

主持人表示，中國人說家和萬事興，如果氛圍是好的話，有利於中美合作。華自強此時秀了一句中文，「中國人說聽其言，觀其行」。主持人笑稱，「這是中國人經常對美國說的一句話」。

不過，吳心伯立刻回應，美國總統拜登（Joe Biden）向中國國家主席習近平說美方不支持台灣獨立等等，但是事實並非如此。「你說的是一套，做的又是一套」。

面對吳心伯的回應，華自強說，從美國來看，台灣議題的政策是以幾個歷史文件為基礎的，包含中美建交公報與「對台關係法」，「回看歷史文件，整體框架沒有改變，改變的是台灣的政治生態，讓北京與台北雙方的分歧越來越大」。

華自強直言，儘管中國認為美國將台灣當作棋子，但拜登政府表示，美國不支持台灣獨立，也不會將台灣當作一個談判籌碼。

吳心伯則表示，中美雙方在台海最重要與最基本的共識理解，應該是「中美三公報」。這三個公報強調非常重要的兩個問題，一個是「一中政策」，另一個是和平解決台灣問題。有時候華盛頓支持這些立場，但是最近幾年，尤其過去10年裡，中方看到的是美方已經與中國在台灣議題上的目標離得越來越遠。

他進一步說明，美國越來越多戰略圈人士重新發現台海問題在美國對中政策上的價值，將台灣作為一個重要的籌碼，來制衡與遏制中國在本地區的影響。這使得中國覺得美國不再致力於「一中政策」，而越來越傾向鼓勵台灣獨立，「不管是公開的，還是秘密的」。

吳心伯說，中方必須應對這種新的變化與趨勢，「我們要有行動，也要採取對策」。

主持人在中美政治問題上問及，要怎麼做才能避免情況進一步惡化？華自強認為，過去2年已有所進展與進步，中美在台灣問題最緊張的時機是在2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，2023年中美還發生間諜氣球事件。

華自強表示，從那之後，雙邊高層進行了互動，情況也有所緩和，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外辦主任王毅也建立了戰略性共識，雙方可以更好理解彼此的意圖。

吳心伯宣稱，溝通有助於穩定，但它不僅是戰術問題，還需要政治上的智慧。首先，需要「關上台獨的大門」，如果台灣嘗試獨立，對雙方都是災難性的；第二，北京、華盛頓與台北要共同努力創造一個有利環境，推動和平解決台海問題；第三，台灣問題應該由海峽兩岸來解決，由大陸與台灣通過談判和協商來解決。談判不應該直接和美國進行。

他說，「我最擔心的是，台北、北京、華盛頓在為最壞的局面做準備」。