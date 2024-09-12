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大陸服貿會北京開幕 習近平發賀信：堅持以開放推動發展

中央社／ 台北12日電
2024年中國國際服務貿易交易會今天在北京開幕，中國國家主席習近平發賀信表示，「中國將堅持以高水平開放推動高質量發展，完善高水平對外開放體制機制」。路透資料照片
2024年中國國際服務貿易交易會今天在北京開幕，中國國家主席習近平發賀信表示，「中國將堅持以高水平開放推動高質量發展，完善高水平對外開放體制機制」。路透資料照片

2024年中國國際服務貿易交易會今天在北京開幕，中國國家主席習近平發賀信表示，「中國將堅持以高水平開放推動高質量發展，完善高水平對外開放體制機制」。

新華社報導，本屆中國服貿會主題為「全球服務，互惠共享」，由中國商務部和北京市政府共同主辦，共有85個國家及國際組織現場參展，2100多家企業線下參展。

中共北京市委書記尹力在開幕式讀出習近平的賀信。習近平在信中表示，服貿會已舉辦10屆，為構建開放型世界經濟作出了積極貢獻，中國將堅持以高水平開放推動高質量發展，完善高水平對外開放體制機制，主動對接國際高標準經貿規則，有序擴大服務市場對外開放，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

中國國務院副總理丁薛祥在會中發表主旨演講指出，中國將共同分享開放發展新機遇，穩步擴大制度開放，主動對接國際高標準經貿規則，不斷提升負面清單管理制度，以及充分發揮自貿試驗區先行先試作用。

丁薛祥還說，中國將大力發展服務消費，為外國企業提供更多商機，願與更多國家展開自由貿易協定、服務貿易談判，擴大自主開放及對最不發達國家單邊開放，加強與共建「一帶一路」國家在服務貿易和數位貿易方面合作。

一帶一路 中共 北京 服貿 習近平 自由貿易

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