香山論壇12日登場 北大教授：美與中國脫鉤影響「全球南方」

北京香山論壇12日登場，本屆以「共築和平、共享未來」，首日安排多個主題的「高端訪談」。會上，北京大學國際關係學院教授賈慶國稱，如果美國在經濟上與中國脫鉤，不僅影響了全球供應鏈的穩定性，造成「全球南方」國家在發展成本上的提升，也增加了全球經濟衰退的風險。

第十一屆北京香山論壇於9月12日至14日舉行，美、俄等多國派團參與，以色列、烏克蘭也有專家學者與會，其中，美軍方計畫派負責中國事務的副助理防長蔡斯出席，層級較去年提高，恢復至疫情前2019年的水準，以致本屆論壇上，中美交鋒備受關注。

據中國軍網，12日舉行「高端訪談」專題研討會，北京大學國際關係學院教授賈慶國與坦尚尼亞-中國友好促進會秘書長約瑟夫·卡哈瑪，就「全球南方」議題進行討論。

正值中非合作論壇峰會剛閉幕，大陸力倡與「全球南方」國家合作，提升「全球南方」影響力，賈慶國強調，中國可以在這一進程中發揮建設性作用，透過一系列倡議如「一帶一路」等促進基礎設施共建，從而帶動南方國家的整體發展。

賈慶國接著話鋒一轉，談到全球保護主義抬頭，對「南南合作」造成的影響。他說，如果美國在經濟上與中國脫鉤不僅影響了全球供應鏈的穩定性，造成「全球南方」國家在發展成本上的提升，也增加了全球經濟衰退的風險。

卡哈瑪也舉例，類似俄烏衝突這樣的國際事件對非洲國家產生了負面外溢效應，導致生活成本上升等一系列問題，而中國在衝突中堅持中立立場，致力於調解衝突的努力值得肯定。

賈慶國還認為，隨著「南方」國家實力的增長，其國際影響力也在擴大，這將有助於塑造一個更為均衡的世界秩序。