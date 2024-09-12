快訊

賀錦麗辯論表現佳？搖擺選民過半不信「比川普好」 這件事將成關鍵

影／宜蘭城隍廟鬼谷子神像被「變裝」 宗教狂熱婦帶回家清洗上漆

外資買超前三名清一色是電子股 新光金「不漲反跌」被連十買

香山論壇針對南海問題發言 共軍將領：解放軍對美國不會永遠有耐心

中央社／ 台北12日電
前中共解放軍軍事科學院副院長何雷今天在香山論壇針對南海問題揚言，如果美國在幕後操縱、把各國推到前線，或自己最終走上前線，那麼解放軍「不會永遠有耐心」。圖為第10屆北京香山論壇於去年在北京的國際會議中心舉行。聯合報記者／陳政錄 攝影
前中共解放軍軍事科學院副院長何雷今天在香山論壇針對南海問題揚言，如果美國在幕後操縱、把各國推到前線，或自己最終走上前線，那麼解放軍「不會永遠有耐心」。圖為第10屆北京香山論壇於去年在北京的國際會議中心舉行。聯合報記者／陳政錄 攝影

前中共解放軍軍事科學院副院長何雷今天在香山論壇針對南海問題揚言，如果美國在幕後操縱、把各國推到前線，或自己最終走上前線，那麼解放軍「不會永遠有耐心」。他並聲稱，中國將粉碎任何外國敵對勢力侵犯主權領土的行為。

綜合法新社及聯合早報報導，擁有共軍中將軍階的何雷今天在香山論壇上，對包括法新社在內的一小群媒體記者說，中國希望南海「始終是和平之海」。

但何雷接著揚言，如果美國（在南海問題上）在幕後操縱，如果美國把各國推到前線，或者如果美國自己最終走上前線，「那麼我們中國人民解放軍……不會永遠有耐心」。

他還說，共軍將以「堅定的決心、堅定的意志、強大的能力、有效的手段」，堅決粉碎任何「外國敵對勢力」侵犯中國領土、主權和海洋權益的行為。

何雷並宣稱，北京和華盛頓之間在南海緊張局勢的解決方案，「取決於美國」。

此外，何雷同時證實，美國國防部主管中國、台灣和蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）將出席香山論壇。這一訊息日前曾由外電披露，並指其級別比2023年參加香山論壇的美國官員更高。

何雷說，他希望蔡斯訪中期間及與會時，能更多地「傾聽中國和中國軍隊的聲音」。中方向美國傳達的訊息是，希望兩國和兩軍「成為夥伴、成為朋友」，要推動「合作共贏的中美關係」，並希望美國為地區和世界的和平、安全與穩定做出更多貢獻。

相較於美國今年提高與會層級，俄羅斯今年參加香山論壇的最高層級官員，是國防部副部長佛明（Alexander Fomin），反較2023年與會的時任國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）降低。

共軍 北京 南海 美國 解放軍

延伸閱讀

蔣萬安關心美大選辯論 替台灣晶片發聲：全世界都肯定

7月赴美人次創疫後新高 台美航線載客率高達95%

挺烏…布林肯聯袂英外長訪基輔 提供經援、放寬武器使用

中共機艦聯合戰備警巡 38機艦出海擾台

相關新聞

邱垂正：若接受九二共識就表示承認台灣是PRC的一部分

兩岸政治議題持續發酵，繼大陸國台辦11日長篇幅解釋聯合國2758號決議後，陸委會主委邱垂正12日則大篇幅解讀政府對九二共...

被施壓？火星人稱「中國台灣」、改貼文 陸委會籲陸：給藝人一些自由空間

美國流行歌手「火星人」布魯諾Bruno Mars近日在台灣開唱，隨後於社群媒體Instagram跟微博分別發表不同的感謝...

金融時報：吳亞男下周赴夏威夷出席巴帕羅主持的印太國防會議

據金融時報獨家報導，知情人士透露，中國人民解放軍南部戰區司令吳亞男將軍將出席美國印太司令部司令塞繆爾、巴帕羅海軍上將主持...

中日韓旅遊部長簽署聯合宣言 2030年達成4000萬人次互訪

第10屆中日韓旅遊部長會議10、11日在日本神戶召開。據環球時報報導，中國文化與旅遊部副部長張政、日本國土交通大臣齊藤鐵...

我批陸把文旦當統戰工具 國台辦：民進黨攻擊抹黑

大陸日前宣布恢復台灣「文旦柚」輸入，但須來自「獲得註冊登記的包裝廠和果園」，陸委會抨擊此舉是把經貿當成統戰工具。對此，大...

一帶一路高峰論壇上致辭 馬來西亞貿易部長：保持外交中立 尋求加入金磚

據報導，馬來西亞國際貿易及工業部長東姑．扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）今天在香港一項活動上說，馬來西亞在外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。