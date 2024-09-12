香山論壇針對南海問題發言 共軍將領：解放軍對美國不會永遠有耐心

前中共解放軍軍事科學院副院長何雷今天在香山論壇針對南海問題揚言，如果美國在幕後操縱、把各國推到前線，或自己最終走上前線，那麼解放軍「不會永遠有耐心」。他並聲稱，中國將粉碎任何外國敵對勢力侵犯主權領土的行為。

綜合法新社及聯合早報報導，擁有共軍中將軍階的何雷今天在香山論壇上，對包括法新社在內的一小群媒體記者說，中國希望南海「始終是和平之海」。

但何雷接著揚言，如果美國（在南海問題上）在幕後操縱，如果美國把各國推到前線，或者如果美國自己最終走上前線，「那麼我們中國人民解放軍……不會永遠有耐心」。

他還說，共軍將以「堅定的決心、堅定的意志、強大的能力、有效的手段」，堅決粉碎任何「外國敵對勢力」侵犯中國領土、主權和海洋權益的行為。

何雷並宣稱，北京和華盛頓之間在南海緊張局勢的解決方案，「取決於美國」。

此外，何雷同時證實，美國國防部主管中國、台灣和蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）將出席香山論壇。這一訊息日前曾由外電披露，並指其級別比2023年參加香山論壇的美國官員更高。

何雷說，他希望蔡斯訪中期間及與會時，能更多地「傾聽中國和中國軍隊的聲音」。中方向美國傳達的訊息是，希望兩國和兩軍「成為夥伴、成為朋友」，要推動「合作共贏的中美關係」，並希望美國為地區和世界的和平、安全與穩定做出更多貢獻。

相較於美國今年提高與會層級，俄羅斯今年參加香山論壇的最高層級官員，是國防部副部長佛明（Alexander Fomin），反較2023年與會的時任國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）降低。