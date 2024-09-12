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恒大「爆雷」新進展！許家印前妻生活費曝光 英法院裁定每月限額2萬英磅
延宕三年的恒大集團「爆雷」大戲，又有新進展。英國法院最新裁決，中國恒大董事會主席許家印前妻丁玉梅，每月最多可支取2萬英鎊，折合人民幣約18.6萬元（約新台幣84萬元），作為她的生活費。
彭博報導，文件又顯示，丁玉梅在英國的銀行帳戶中，有超過400萬美元，而丁玉梅於今年8月，仍獲准每月支取最多35萬英鎊，用作生活及律師費。
同時，報導出指丁玉梅目前正居住在英國倫敦一套高級公寓，相關公寓為許家印好友張松橋旗下中渝置地開發的「Thames City」。
中國恒大於8月5日晚間在港交所公告，今年3月，清算人以恒大公司名義在香港高等法院對包括許家印、丁玉梅在內的7名被告提告，要求追回他們在2018年至2020年間從恒大獲得的股息及酬金，總額約人民幣427億元。
儘管丁玉梅曾持有恒大5.99%的股份，並在英國擁有超過400萬美元的存款和豪華公寓，但她目前的生活費用受到嚴格限制。與此同時，許家印也因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施。
此外，證監會已對恒大地產及時任董事長許家印，作出行政處罰決定，其中包括對許家印的頂格罰款和終身證券市場禁入措施。
市場分析認為，在恒大出事之前，許家印與丁玉梅可能已經進行「技術性離婚」，以便在財務上進行分割並規避債務。目前，丁玉梅正在向許家印的次子追討逾港幣10億元的款項。
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