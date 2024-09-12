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香山論壇開幕 北京能發揮多少「主場」優勢？

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圖為第10屆北京香山論壇於去年在北京的國際會議中心舉行。（記者陳政錄／攝影）
圖為第10屆北京香山論壇於去年在北京的國際會議中心舉行。（記者陳政錄／攝影）

為期3天的北京香山論壇週四（9月12日）登場；有分析認為，此一論壇跟新加坡「香格裡拉對話」的抗衡與較勁意味濃厚。台灣淡江大學國際事務與戰略所助理教授林穎佑告訴DW，香山論壇「提供了交流的平台」，但對中國而言，重點不在於在會上簽署或達成具體協議，而是在自身「主場」展現態度、對外宣傳。

林穎佑表示：「它（中國）要做的是先拉抬這個會議，讓香山論壇的地位可以跟香格裡拉相提並論，或是並駕齊驅，然後變成一個它自己操控的主場，利用這個機會去宣達它（中國）想要的事情，以及利用這個機會來跟其他國家互動。」

中國官媒過去多次批評香格裡拉對話是「西方搭台的國際安全論壇，體現了以美國為主的西方大國意志」；相較之下，香山論壇「始終秉持平等、開放、包容、互鑑的精神……促進安全合作提供平等發聲機會」。

今年6月的香格裡拉對話上，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）和中國防長董軍分別發表演說。董軍稱北京「以和為貴」，並批評美國才是「搞集團對抗」造成亞太地區情勢緊張的「外部勢力」；這番言論遭他國代表質疑，中方實際所作所為，與其所言以「和平發展道路」為核心的區域安全決策「完全相反」。

今年的香山論壇，則以「共築和平、共享未來」為主題，並強調「全球南方」的參與。據官方統計，今年有來自100多國的500多名代表，其中包含30多名各國國防部長和軍隊總長，以及北約、歐盟等國際組織的代表；北京形容，這屆論壇「參會人員數量和層級再創新高」。

林穎佑表示，在中國力圖發展為「大國」的過程中，舉辦的會議規格如何、外界如何看待，都是觀察重點。「在香格裡拉，他（中國）一定要去展現很強硬的一面，但是如果今天是在他自己主場，他還要展現這樣的狀況嗎？」

華府的蘭德智庫（RAND）專家郭泓均（Raymond Kuo）則向DW表示，香山論壇可以視為中國在區域內擴展安全與軍事影響力的方式，其中也包含跟美國的互動。

進一步加強美中軍事溝通？

照慣例，中國派出國防部長董軍出席香山論壇，並在首日的開幕式上發表演說。

美國這次由五角大廈內負責中國、台灣和蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）參加，官員層級比去年與會的國防部副部長辦公室中國事務主任卡拉斯（Xanthi Carras）更高。

郭泓均認為，不需過度解讀美方的官員層級，因為2019年美方出席香山論壇的施巴拉吉亞（Chad Sbragia）當時的職位也與蔡斯現職相同。

林穎佑則表示，蔡斯可以稱得上美國的「中國通」，由「了解中國、特別是對於解放軍有長期認識的人，來跟解放軍接觸，是希望能夠了解現在解放軍的狀況」。

美中軍方之間的往來，自2022年時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）造訪台灣後，遭中國單方面切斷；自去年11月舊金山「拜習會」以來，又逐步恢復溝通。

週二（9月10日），美軍印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）與解放軍南部戰區司令吳亞男通話，美方除了強調持續溝通、避免誤判的重要性，也呼籲中國「重新審視在南海等地運用的危險、具強迫性且可能升級的策略」，中方則僅稱兩國「就共同關心的問題深入交換意見」。

《金融時報》引述消息來源指，吳亞男下週還將造訪夏威夷，參加美國印太司令部主辦的防務會議。

郭泓均認為，在中國內部經濟成長停滯之際，北京不希望國際情勢往更緊繃的方向走，因此相較於在香格裡拉對話上，北京在這次香山論壇可能更傾向展現較為冷靜、較不強硬的態度。

他進一步指出，中美軍方存在溝通管道這件事本身是有價值的，特別是在危機發生的時候；不過，雙方有對話，並不等於就能談出具體成果。

「兩邊在根本上相距甚遠，」郭泓均說：「從去年重啟防衛溝通以來……都是在釐清立場、釐清紅線，而不是試圖解決任何潛在的緊張局勢。」

換言之，美中兩國可能都會各自重述自身立場，「某種程度上會互相怪罪」，但不太可能針對南海、台海等議題達成具體合作方案；中國試圖「在敘事與資訊戰方面取得優勢」之際，美國也還是會繼續加強跟菲律賓、台灣、日本、韓國等盟友的關係。

對區域局勢表態

自民進黨籍的賴清德5月上任台灣總統之後，外界也關注中國在今年的香山論壇，會有哪些針對台灣的表態。

林穎佑認為，中國會再一次把「台灣事務」形塑為「中國的境內事務，不是國際事務」，並強調「打擊台獨」和「一個中國原則」。郭泓均則預期，中方會重申對聯合國大會第2758號決議的解讀。

事實上，中國國台辦在週三（11日）的記者會上也再度提及2758號決議，聲稱這是「體現『一個中國原則』的政治文件」；台灣政府認為中國「曲解」該決議，把它跟「一中原則」做了「不當連結」。

此外，俄羅斯在香山論壇的參與狀況，也是關注重點之一。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐美質疑中國並未譴責俄國，且仍在提供軍民兩用產品給俄羅斯。中國針對俄烏局勢提出的和平方案，也被批評為模糊不清，缺乏如何結束衝突的具體內容。

郭泓均認為，俄國官員到北京參加香山論壇，顯然也是希望加強雙方關係。「對俄國代表團來說，這是個好機會，可以跟各國會面；在俄國政府官員遭遇許多旅行等限制之下，這是他們（原本）可能做不到的。」

加強「全球南方」話語權？

據中國官媒新華社報導，香山論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛強調，本屆論壇希望「繼續為廣大發展中國家和中小國家提供平等對話、集體發聲平台」，同時「加強南南合作、促進南北合作」。

在香山論壇之前，中國主辦的「中非合作論壇」剛於上週五（6日）落幕。會後，中國宣布與 53個非洲國家建立了戰略夥伴關係，期盼在「維護世界和平與穩定方面發揮更大作用」。

不過，郭泓均指出，中國與非洲的關係主要仍在於經濟層面，而非軍事領域。上週，中國國家主席習近平承諾，未來3年將為非洲提供500億美元以上的資金，並協助非洲創造100萬個就業機會。

「在常規武器銷售方面，中國仍處於相對次要的地位，」郭泓均說：「他們（中國）與一些全球南方國家的安全關係究竟有多深，這是個問題。」

（DW記者李宥臻對此文有貢獻）

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