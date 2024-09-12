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連連碰壁後 劉曉波銅像愛爾蘭加威大學揭幕

中央社／ 台北12日電

已故諾貝爾和平獎得主劉曉波被視為中國民間爭取自由民主的象徵性人物，愛爾蘭加威大學日前為他的銅像舉行揭幕儀式。據透露，在此之前，數家美、英大學拒絕了這座銅像。

美國自由亞洲電台，劉曉波青銅半身像由非政府組織「人權藝術」（Art for Human Rights）和「中國人權」委託捷克雕塑家塞伯羅娃（Marie Seborova）創作

，加威大學（University of Galway）愛爾蘭人權中心（ICHR）當地時間11日為此舉行揭幕儀式，這是全球首座在大學校園內永久安放的劉曉波銅像。

推動此事的中國人權執行主任周鋒鎖告訴自由亞洲電台，「這個雕塑的意義主要還是在中共把劉曉波挫骨揚灰、毀滅對他的記憶的情況下，我們要記住劉曉波。這個雕塑代表的就是對中國自由民主事業的關注，也是對中共的譴責」。

報導說，找地方永久安放劉曉波的銅像難倒周鋒鎖。過去幾年，周鋒鎖曾聯絡英國和美國多家大學，對方都以各種理由回絕，其中美國哥倫比亞大學以「不給政治人物立雕塑」為由拒絕；另一家美國常春藤大學原本同意接收劉曉波銅像，但要求他們「悄悄地來、悄悄地走」，不要高調行事，但最後關頭突然無故取消合作。

周鋒鎖認為，在中國留學生以及孔子學院等中國合作項目的利益誘惑下，不少西方民主國家的大學對北京有所忌憚而在重要議題上自我審查，也因此這次與加威大學的合作直到一切細節安排妥當才對外公布。

周鋒鎖認為，這次加威大學在校園永久安放劉曉波的銅像有重大意義，「這其實是在大學中間的一個突破了」。

加威大學代理校長麥克休（Peter McHugh）以及加威大學愛爾蘭人權中心主任馬來利（SiobhanMullally）主持了銅像的揭幕儀式，並為此舉行專門座談會，校方更發布新聞稿高調宣布此事。

麥克休在聲明中讚揚劉曉波為「先行者」，「在加威大學校園內安放劉曉波半身像，符合我們社區追求人權的價值觀。這也象徵著我們努力表彰那些在人權道路上走在我們前面的人。我希望這個銅像能成為和愛爾蘭人權中心接觸的人們以及我們的學生、工作人員、研究人員及校友持續的靈感泉源」。

人權 劉曉波 美國

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