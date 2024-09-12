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邱垂正：若接受九二共識就表示承認台灣是PRC的一部分

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
財團法人國防安全研究院今天舉辦「2024 台北安全對話:中國挑戰下的台灣與全球安全」國際會議，陸委會主委邱垂正受邀致詞，大篇幅談論九二共識。（記者胡經周／攝影）
財團法人國防安全研究院今天舉辦「2024 台北安全對話:中國挑戰下的台灣與全球安全」國際會議，陸委會主委邱垂正受邀致詞，大篇幅談論九二共識。（記者胡經周／攝影）

兩岸政治議題持續發酵，繼大陸國台辦11日長篇幅解釋聯合國2758號決議後，陸委會主委邱垂正12日則大篇幅解讀政府對九二共識的立場。他在上午出席活動時指出，中共總書記習近平對九二共識的重新定義，讓台灣沒有空間對一個中國涵義進行解釋，也並未給中華民國存在留下空間，他強調，若接受九二共識就表示台灣是PRC的一部分。

邱垂正12日上午在國防安全研究院主辦的「2024台北安全對話」發表致詞。他指出，自2012年中共總書記習近平上台以來，中國大陸被「新極權主義」所主導，這基於兩個極端的發展：「極度集中的領導體制」和「極端的民族主義」。中共所謂的強國發展道路，缺乏民主治理、制衡機制以及有效減少決策失誤和管理不善風險的方式。因此，中國大陸的發展前景充滿不確定性，可能引發區域動盪。

就中共對台灣的立場，邱垂正強調，習近平突破了任期限制，正是為了實現他所謂的「國家統一」，在其任內解決「台灣問題」，最終完成國家復興的歷史使命。這種野心無疑是台灣海峽風險的根源。

他指出，中共堅持台灣必須接受「九二共識」，而他們定義的「九二共識」就是「一個中國原則」，「若我們接受『九二共識』，就意味著我們必須承認台灣是中華人民共和國的一部分，並接受中國統一的框架和進程」。邱垂正還提到，習近平在2019年1月2日的講話中提出的「習五點」只涉及一件事，就是統一台灣或併吞台灣。

他還提及，習近平將「九二共識」重新定義為「海峽兩岸屬於一個中國，應共同為國家統一而努力」，「習近平的重新定義不給台灣對『一個中國』的解釋留任何空間，也不給中華民國（台灣）的存在留下任何空間」，所謂的「九二共識」就是通往中國推動的統一的唯一途徑，接受九二共識就等於必須接受統一或者一國兩制。

邱垂正表示，政府希望兩岸雙方能在不設任何政治前提的情況下，基於相互尊重、尊嚴和平等的基礎上坐下來談判。我們希望對岸的領導人能展現智慧與靈活性，為兩岸創造雙贏的未來。

此外，12日上午受訪，邱垂正還就兩岸觀光議題回應指，金門踩線團申請案正進行專案審查，將儘速完成。

他強調，政府多次對中國大陸旅遊團體到金、馬踩線表達歡迎立場，不過也期許在踩線之餘，兩岸的旅遊業者還能針對觀光品質、安全等議題進一步交換意見，他指出，希望為兩岸旅遊的品質跟形象，能夠製造更高品質的旅遊品質，「這個是他們來踩線應該要加強雙方業者的交換意見，推動高品質的兩岸旅遊、形象」。

九二共識 習近平 邱垂正

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