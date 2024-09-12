金融時報：吳亞男下周赴夏威夷出席巴帕羅主持的印太國防會議

據金融時報獨家報導，知情人士透露，中國人民解放軍南部戰區司令吳亞男將軍將出席美國印太司令部司令塞繆爾、巴帕羅海軍上將主持的國防會議。報導稱，因地區對台灣和南海緊張局勢的擔憂，兩國軍隊加強接觸。

報導說，吳亞男出席一年一度的印太地區防長會議標誌著中美兩軍重新開放溝通的重要一步。此次訪問是在吳亞男和巴帕羅進行視訊通話（9月10日）的一周後展開，而那通電話標誌著兩個司令部之間的首次正式接觸。

報導說，隨著解放軍在台灣和南海其他地區加強它堅定的行動，五角大廈多年來一直在推動與南部戰區司令部進行更多接觸。美國總統拜登和中國國家主席習近平去年 11 月在舊金山達成一致，軍方需要重新開放溝通管道，作為穩定美中關係努力的一部分。

2022年，南希．裴洛西成為25年來第一位訪問台灣的美國眾議院議長後，中國關閉了兩軍之間的多個溝通管道以示抗議。金融時報就此訪問了德國馬歇爾基金會智庫中國問題專家葛來儀，葛來儀表示，解放軍參加這次會議是一個「好兆頭」，這次會議聚集了國防主管，討論安全挑戰和合作。

葛來儀說，「他的訪問將為巴帕羅海軍上將提供一個機會，進一步推動印太司令部與中國南方司令部，以及可能的東部司令部之間建立持續的溝通管道，並就南海等問題進行深入討論海洋和太平洋地區高級軍事領導人。」

報導稱，印太司令部稱上次的視訊通話是一次「建設性且相互尊重的」討論，巴帕羅告訴吳亞男，解放軍應該「重新考慮在南海及其他地區使用危險、脅迫性和可能導致局勢升級的戰術」。

報導說，雖然美國擔心中國在台灣周邊的軍事活動，但五角大廈最近對中國針對美國在亞洲最古老的國防盟友菲律賓的海岸警衛隊活動感到擔憂。它稱，自去年初以來，中國騷擾菲律賓軍艦和海警船隻的暴力行為不斷升級，其中包括中國海警船隻在馬尼拉專屬經濟區仁愛礁附近衝撞菲律賓船隻的事件。