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中日韓旅遊部長簽署聯合宣言 2030年達成4000萬人次互訪

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中日韓旅遊部長會議訂定2030年互訪遊客達4000萬人次目標。 歐新社
中日韓旅遊部長會議訂定2030年互訪遊客達4000萬人次目標。 歐新社

第10屆中日韓旅遊部長會議10、11日在日本神戶召開。據環球時報報導，中國文化與旅遊部副部長張政、日本國土交通大臣齊藤鐵夫、韓國文化體育觀光部長官柳仁村出席會議，三方就推動中日韓旅遊交流與合作交換意見，共同簽署了《第10屆中日韓旅遊部長會議成果文件》。根據日本NHK電視台網站11日報導，這是新冠疫情發生後時隔5年再次舉行中日韓旅遊部長會議。在會議上，三方一致同意加強合作，實現2030年三國之間遊客互訪增加到4,000萬人次等目標。

而據日本共同社，聯合宣言提出的4000萬人次目標，將是比新冠疫情前增加1000萬人次的水平。

據報導，在11日的會議上，中日韓三方一致同意促進恢復因疫情而萎縮的航空和郵輪旅遊業務，並通過提供多語種標識等來改善接待環境；三方將促進旅遊數據的共享；為吸引遊客前往三國的地方旅行，三方同意增加從各國直飛航班數量，並共同努力實現高附加價值旅遊，充分利用每個地區的自然和文化資源。齊藤鐵夫在會後接受媒體採訪時表示，「人員交流本身就會帶來地區和平穩定，並促進經濟發展和地區發展。從這個意義上說，我們一定要實現這個目標。」

共同社報導，日本政府有意吸引目前集中在城市地區的外國遊客前往地方旅遊，透過擴大旅遊消費為地區注入活力。

聯合宣言設定了三國間遊客互訪到2025年恢復至3000萬人次這一新冠疫情前水準、到2030年增至4000萬人次的目標。今後將創造方便帶孩子一起和老年人、殘障人士等出遊的環境。為進一步吸引遊客，將利用自然和文化等地區資源創作旅遊內容。此外將針對遊客進行文明宣傳和提升意識。

齊藤在會後的記者會上表示：「透過旅遊交流建立信賴關係，將支撐東亞地區的成長。」韓文化體育觀光部長柳仁村則談及2025年大阪・關西世博會，表示它的「成功在旅遊領域對三國而言將是良機」。

據日本國家旅遊局統計，2023年造訪日本的中國和韓國遊客合計約937萬人次。 2024年1至7月已達共約903萬人次，預計今後也將增加。而日圓貶值局面持續，從日本前往包括中韓在內的海外的遊客人數低迷。

日本經濟新聞》11日稱，訪日外國旅客今年7月刷新單月最高紀錄，達329萬人。按國家和地區劃分，來自中國的遊客最多，其次是韓國。在京都等地，外國遊客集中現象十分明顯。

中日韓國旅遊部長會議創立於2006年，是三國加強旅遊政策溝通、推動務實合作的重要政府間交流機制，由中日韓國三國輪值舉辦。下屆中日韓旅遊部長會議將於明年在中國舉行。

三國 日本經濟

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