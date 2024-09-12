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2024服貿會北京開幕　習近平致信：願和各國共享機會

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家主席習近平說，願和世界各國一道，順應經濟全球化大趨勢，共享機會、共商合作、共促發展。（路透資料照片）
大陸國家主席習近平說，願和世界各國一道，順應經濟全球化大趨勢，共享機會、共商合作、共促發展。（路透資料照片）

2024年服貿會於12至14日在北京舉辦，據新華社，大陸國家主席習近平致賀信表示，大陸願和世界各國一道，順應經濟全球化大趨勢，共享機會、共商合作、共促發展，為推動世界經濟成長、增進各國人民福祉貢獻力量。

服貿會全稱「中國國際服務貿易交易會（CIFTIS）」，由大陸商務部、北京市政府共同主辦，為服務貿易領域的綜合性展會，自2012年創辦以來，與廣交會、進博會、消博會並稱為大陸國家級四大展會。

就服貿會今天開幕，習近平12日致賀信表示，服貿會已成功舉辦十屆，是中國服務業和服務貿易高品質發展的生動寫照，為建構開放型世界經濟作出了積極貢獻。

他說，中國將堅持以高水準開放推動高品質發展，完善高水準對外開放體制機制，創新提升服務貿易，主動對接國際高標準經貿規則，推動服務領域規則、規制、管理、標準相通相容，有序擴大服務市場對外開放，提升服務業及服務貿易開放平台功能，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

習近平表示，中國願和世界各國一道，順應經濟全球化大趨勢，共享機會、共商合作、共促發展，為推動世界經濟成長、增進各國人民福祉貢獻力量。

據中方發布，今年服貿會有共有85個國家、國際組織設展辦會，13個國家、國際組織首次線下獨立設展。同時，450多家世界500強及產業龍頭企業線下參展，100多家企業機構將發表200多項融合創新成果。另，作為今年服貿會主賓國的法國，將就中法建交60周年設置國家館。

同時，本次服貿會在北京國家會議中心設綜合展，在首鋼園區設專題展。綜合展包括成就展、國別展、省區市及港澳台展、主題專區等，專題展有電信、電腦和資訊服務，金融服務，文旅服務，教育服務，體育服務，供應鏈及商務服務，工程諮詢與建築服務，健康衛生服務，環境服務等專題。

涉台方面，據北京市台辦，今年服貿會上，北京台協也繼續承辦組織「台灣形象展」，以兩岸一家親為理念，主題是「服務融合發展，共享民族未來」，設置科技、金融、智慧製造、人工智慧、生物醫藥、現代服務、現代農業等板塊，擬邀請42家台資企業參展。

展會期間，還將舉辦「第二屆台商台企投資北京宣介會」，建構兩岸企業相互合作的平台。

2024年服貿會的台灣形象展概念圖。取自京彩台灣
2024年服貿會的台灣形象展概念圖。取自京彩台灣

北京 服貿

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