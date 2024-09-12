李強會見沙國王儲：拓展新能源、信息通信等新興領域合作

大陸國務院總理李強11日在利雅得王宮與沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼舉行會談，並共同主持召開中國—沙特高級別聯合委員會第四次會議。李強表示，雙方要進一步擴大雙邊貿易規模，深化油氣、石化、基礎設施建設等傳統領域合作，拓展新能源、信息通信、數位經濟、綠色經濟等新興領域合作；沙爾曼也表示，沙烏地阿拉伯願和中方加強發展戰略對接，深化能源、投資、金融、人文等領域交流合作

李強表示，中方把發展對沙關係置於中國外交全局特別是中東外交的優先方向，願同沙方堅定相互支持、相互成就，堅定把彼此發展看作重要機遇，進一步發揮高委會機制作用，推動兩國關係實現新的更大發展，不斷增進兩國人民福祉。

李強指出，中沙同為發展中大國，有著廣泛共同利益，願同沙方在發展的道路上緊密協作、並肩前行。雙方要進一步擴大雙邊貿易規模，深化油氣、石化、基礎設施建設等傳統領域合作，拓展新能源、信息通信、數位經濟、綠色經濟等新興領域合作，鼓勵本國企業赴對方國家投資興業，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。辦好「2025中沙文化年」活動，推進文化、智庫、教育、媒體、民間等人文交流合作，不斷增進兩國人民相互瞭解和友誼。

他說，中方支持沙方在國際地區事務中發揮更大作用，願同沙方加強多邊協調，促進亞洲國家團結合作，共同維護國際公平正義，推動全球治理朝著更加公正、合理的方向發展。

沙爾曼表示，沙中兩國友好交往歷史悠久。兩國政治上高度互信，各領域互利合作不斷深化，沙方期待進一步同中方密切高層往來，發揮好沙中高委會機制作用，加強發展戰略對接，深化能源、投資、金融、人文等領域交流合作，更好造福兩國人民。

沙爾曼表示，沙中在國際地區問題上的立場相近，肩負共同責任。沙中都堅持尊重別國主權、奉行不干涉內政原則。沙方高度贊賞中方在巴勒斯坦問題上秉持公正立場，願同中方密切國際多邊事務協作，為維護地區及全球的和平、安全與穩定作出貢獻。

會議後，李強同沙爾曼共同簽署《中華人民共和國政府和沙特阿拉伯王國政府高級別聯合委員會第四次會議紀要》。

而結束沙烏地行程後，李強應阿拉伯聯合大公國副總統兼總理穆罕默德邀請，隨即乘包機抵達阿布達比國際機場，開始對阿拉伯聯合大公國進行正式訪問。雙方在訪問期間將簽署技術職業、氣象等多項雙邊合作文件。