快訊

倒數3天！粉紅AI主播徵名活動就缺你 4百人用時事哏拚萬元大禮

萬物皆可烤但建議以這類食物為主 譚敦慈教你聰明烤肉3撇步

新聞幕後／搶新光金…台新金祭特別股加入換股架構 股東須注意四件事

聽新聞
0:00 / 0:00

李強會見沙國王儲：拓展新能源、信息通信等新興領域合作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
（圖／取自新華社）
（圖／取自新華社）

大陸國務院總理李強11日在利雅得王宮與沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼舉行會談，並共同主持召開中國—沙特高級別聯合委員會第四次會議。李強表示，雙方要進一步擴大雙邊貿易規模，深化油氣、石化、基礎設施建設等傳統領域合作，拓展新能源、信息通信、數位經濟、綠色經濟等新興領域合作；沙爾曼也表示，沙烏地阿拉伯願和中方加強發展戰略對接，深化能源、投資、金融、人文等領域交流合作

李強表示，中方把發展對沙關係置於中國外交全局特別是中東外交的優先方向，願同沙方堅定相互支持、相互成就，堅定把彼此發展看作重要機遇，進一步發揮高委會機制作用，推動兩國關係實現新的更大發展，不斷增進兩國人民福祉。

李強指出，中沙同為發展中大國，有著廣泛共同利益，願同沙方在發展的道路上緊密協作、並肩前行。雙方要進一步擴大雙邊貿易規模，深化油氣、石化、基礎設施建設等傳統領域合作，拓展新能源、信息通信、數位經濟、綠色經濟等新興領域合作，鼓勵本國企業赴對方國家投資興業，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。辦好「2025中沙文化年」活動，推進文化、智庫、教育、媒體、民間等人文交流合作，不斷增進兩國人民相互瞭解和友誼。

他說，中方支持沙方在國際地區事務中發揮更大作用，願同沙方加強多邊協調，促進亞洲國家團結合作，共同維護國際公平正義，推動全球治理朝著更加公正、合理的方向發展。

沙爾曼表示，沙中兩國友好交往歷史悠久。兩國政治上高度互信，各領域互利合作不斷深化，沙方期待進一步同中方密切高層往來，發揮好沙中高委會機制作用，加強發展戰略對接，深化能源、投資、金融、人文等領域交流合作，更好造福兩國人民。

沙爾曼表示，沙中在國際地區問題上的立場相近，肩負共同責任。沙中都堅持尊重別國主權、奉行不干涉內政原則。沙方高度贊賞中方在巴勒斯坦問題上秉持公正立場，願同中方密切國際多邊事務協作，為維護地區及全球的和平、安全與穩定作出貢獻。

會議後，李強同沙爾曼共同簽署《中華人民共和國政府和沙特阿拉伯王國政府高級別聯合委員會第四次會議紀要》。

而結束沙烏地行程後，李強應阿拉伯聯合大公國副總統兼總理穆罕默德邀請，隨即乘包機抵達阿布達比國際機場，開始對阿拉伯聯合大公國進行正式訪問。雙方在訪問期間將簽署技術職業、氣象等多項雙邊合作文件。

李強 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

李強訪沙國 「石油人民幣」結算更近了

李強抵沙烏地 將與王儲沙爾曼就中沙關係及其他問題深入交流

李強訪沙 炒熱石油、人民幣

李強到訪前 沙國：對「石油人民幣」持開放態度

相關新聞

金磚與全球南方國安對話會 王毅：共同抵制小院高牆

金磚國家與「全球南方」國家安全事務高級代表對話會11日在俄羅斯聖彼得堡召開，大陸外交部長王毅出席對話會並表示，面對變亂交...

陸申請金門旅遊踩線 陸委會：盡速審查

大陸文旅部八月卅日公告，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。大陸國台辦發言人陳斌華表示，廈門部分旅遊業者組成的赴金門「踩線團...

李強會見沙國王儲：拓展新能源、信息通信等新興領域合作

大陸國務院總理李強11日在利雅得王宮與沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼舉行會談，並共同主持召開中國—沙特高級別聯合...

王毅：在全球治理體系中發出更明確一致的金磚之聲

據大陸外交部網站消息，2024年9月11日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在聖彼得堡出席「第十四次金磚國家安全事務...

柯文哲案國台辦批「綠色恐怖」 陸委會諷自曝其短

針對民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，大陸國台辦發言人陳斌華昨日指稱，賴清德上台以來，一再操作司法、行...

8月三度仙賓礁碰撞後 中菲在北京舉行副部級南海問題磋商

據大陸外交部網站，大陸外交部副部長陳曉東昨11日同菲律賓外交部副部長拉扎羅在北京共同舉行中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。