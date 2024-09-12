金磚與全球南方國安對話會 王毅：共同抵制小院高牆

金磚國家與「全球南方」國家安全事務高級代表對話會11日在俄羅斯聖彼得堡召開，大陸外交部長王毅出席對話會並表示，面對變亂交織的世界，「全球南方」應當主動作為，為建設持久和平、普遍安全的世界貢獻積極力量，除提出中方四點主張，王毅並強調中國始終是「全球南方」的當然成員。

王毅表示，國際安全形勢日趨複雜，地緣競爭愈發激烈，熱點問題此起彼伏，軍備競賽持續升級，冷戰思維沉渣泛起，非傳統安全挑戰層出不窮。各國人民對和平安全的嚮往更加強烈，對團結合作的呼聲更為迫切，世界和平與發展事業離不開一切進步力量的支持參與。

王毅指出， 「全球南方」是是百年變局希望所在，並提出中方的四點主張。一要堅持對話合作，尊重各方合理安全關切，堅持政治解決大方向，以合作促安全。反對一切霸權霸道霸凌行徑，反對陣營對抗和軍事脅迫。

二要夯實發展之基，攜手推動發展重回國際議程中心位置，重振全球發展夥伴關係，共享發展機遇和成果，實現共同繁榮，抵制「小院高牆」、「脫鉤斷鏈」，反對各種形式的單邊主義和保護主義，維護「全球南方」正當發展權益。

三要弘揚團結互助。在發展道路上互幫互助，在國際事務中密切協調，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，在關乎「全球南方」共同利益和人類前途命運的原則問題上團結發生，在國際舞台上獲得更大發言權。

四要彰顯開放包容，推動不同文明、不同制度、不同道路和平共處、共生共榮，讓文明交流互鑒成為維護世界和平的紐帶。堅決抵制少數國家將自己的意志強加於人，把價值觀變為干涉別國內政的工具，甚至變為煽動對抗的武器。

王毅強調，金磚國家與「全球南方」擁有天然情感紐帶和廣泛共同利益。中方支持金磚敞開大門謀發展，張開懷抱促合作，歡迎更多志同道合南方夥伴加入金磚大家庭，共同做維護和平的穩定力量。

此次代表對話會由金磚各國與亞塞拜然、白俄羅斯、哈薩克、烏茲別克、塞爾維亞、土耳其、寮國、越南、巴林、茅利塔尼亞、古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉等國安全事務高級代表出席。