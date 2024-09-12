8月三度仙賓礁碰撞後 中菲在北京舉行副部級南海問題磋商

據大陸外交部網站，大陸外交部副部長陳曉東昨11日同菲律賓外交部副部長拉扎羅在北京共同舉行中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）團長會晤。

消息稱，雙方就中菲涉海問題特別是仙賓礁問題坦誠、深入地交換了意見。中方重申在仙賓礁問題上的原則立場，敦促菲方立即撤離有關船隻。中方將堅定地維護自身主權和《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性。雙方同意繼續透過BCM等外交管道保持溝通。

菲律賓外交部長馬納羅９月４日已在一場外交場合透露，菲律賓與中國這個月將於北京舉行雙邊磋商機制第10次會議。這一雙邊磋商機制是自2017年就開始由兩國輪流舉辦，上一次的會議於7月2日在馬尼拉舉辦，當時雙方也是同意繼續透過相關機制保持對話協商，管控矛盾分歧。

今年8月，在不到兩周時間裡，中國與菲律賓在仙賓礁附近分別於8月19日、25日、31日發生3起碰撞事件，菲律賓海岸警衛隊發言人塔瑞拉在8月31日下午的記者會推測，中方有意在仙賓礁興建「前進部署基地」。

中國海警局新聞發言人劉德軍也在8月31日發出聲明，正告菲方正視現實、放棄幻想，立即自行撤走才是唯一正確途徑，不要誤判情勢、製造熱點、升級事態，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

他並說，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將採取必要措施，堅決挫敗一切挑頭鬧事、多點滋事的侵權行徑，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

而昨天兩國外交部副部級的會談，是8月雙方激烈對峙、擦撞後首次進行的高層級會商，但就發布的訊息看，並未達成任何共識，只同意繼續依磋商機制保持溝通。