王毅：在全球治理體系中發出更明確一致的金磚之聲
據大陸外交部網站消息，2024年9月11日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在聖彼得堡出席「第十四次金磚國家安全事務高級代表會議」。王毅在會上歡迎新成員加入金磚大家庭，表示當今世界進入新的動盪變革期，各種安全威脅交織共振，和平赤字、安全赤字有增無減，針對廣大發展中國家的干涉、遏制、欺凌甚囂塵上。在此背景下，金磚國家共商合作大計，共謀和平良策，具有特殊重要性。
這場會議由俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古主持會議，巴西總統首席特別顧問阿莫林、印度國家安全顧問多瓦爾、南非總統府部長恩特沙韋尼、埃及國家安全委員會秘書長艾爾丁、阿聯酋國家最高安全委員會秘書長沙姆西、伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安、衣索比亞國家安全部門負責人等出席。
消息稱，會議圍繞著全球安全威脅、反恐和網路安全、全球治理等議題深入交換意見，為今年金磚國家領導人喀山峰會做了必要政治準備。
王毅表示，18年來，金磚機制始終秉持開放、包容、合作、共贏的原則，樹立南南合作的一面旗幟。金磚國家日益成為維護世界和平、促進共同發展、改善全球治理、推動國際關係民主化的建設性力量，在國際事務中積極、穩定、向善的角色更加突出。
他說，去年，金磚邁出擴員歷史性步伐，充分展現金磚機制的強大生命力與感召力。我們要充分發揮「大金磚」的戰略意義和政治效應，堅持獨立自主、團結協作、共同發展，做和平共處的實踐者、多邊主義的建設者、政治解決的推動者、公道正義的捍衛者，維護發展中國家正當權益，拓展新興市場國家發展空間，在全球治理體系中發出更明確一致的金磚之聲。
王毅表示，安代會是金磚國家政治安全合作的核心機制。我們要用好用足這個機制，加強戰略協調，照顧彼此核心利益和重大關切，維護各自主權、安全和發展利益，推動國際體系朝著更公正合理的方向發展，為捍衛世界和平安寧貢獻積極力量。中國將全力支持俄羅斯主席國工作，深化戰略溝通，凝聚廣泛共識，為喀山峰會做好政治準備，推動峰會取得豐碩成果。
消息稱，各方高度評價金磚合作機制獨特作用和顯著成果，表示金磚國家秉持平等原則，兼顧各方利益，影響力吸引力不斷提升。面對當今許多全球性安全挑戰，金磚國家應繼續與志同道合的夥伴密切協作，反對單邊主義、建立多極世界，維護以國際法為基石的國際秩序，為捍衛公道正義、促進和平安全貢獻力量。
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