王毅見埃及國安委秘書長 兩國願為根本徹底解決巴勒斯坦問題共同發聲

據大陸外交部網站消息，出席金磚國家安全事務高級代表會議的中共中央外辦主任王毅昨11日在聖彼得堡會見埃及國家安全委員會秘書長艾爾丁。雙方就加薩衝突和烏克蘭危機交換了看法。埃爾丁表示，埃及高度評價中方推動巴勒斯坦各派系達成和解，讚賞中方為勸和促談所做努力。雙方願為推動加薩地區盡快停火止戰，根本徹底解決巴勒斯坦問題共同發聲，就烏克蘭問題加強溝通協作，共同推動政治解決危機。

王毅說，中方願以今年「中埃夥伴年」和中埃建立全面戰略夥伴關係十週年為契機，深化全方位互利合作，推動雙邊關係朝著構建面向新時代的中埃命運共同體的目標不斷邁進。

王毅表示，埃及是在阿拉伯、非洲和伊斯蘭世界具有重要影響力的發展中國家，歡迎埃及以金磚新成員首次出席本次安代會。中方願與埃及等金磚夥伴攜手推動「大金磚」合作行穩致遠，打造「南南合作」的重要平台，維護發展中國家共同利益，捍衛國際公平正義。

他說，感謝埃及為中非合作論壇北京峰會成功舉行所做貢獻，願同埃及在內的非洲各國共築新時代全天候中非命運共同體，落實中非攜手推進現代化「十大夥伴行動」，助力非洲加快發展振興。

埃爾丁表示，很高興首次作為正式成員參與金磚機制，並感謝中方的寶貴支持。埃中互信牢固，雙邊關係強勁有力。埃及願以兩國元首共識為指引，推動共建「一帶一路」，擴大務實合作。埃及將持續積極參與中非合作論壇、中阿合作論壇，由中方及非洲夥伴探索加強三方合作。

王毅也分別會見了巴西總統首席特別顧問阿莫林以及塞爾維亞副總理武林。在會見阿莫林時，王毅表示，作為百年變局中重要穩定的力量和發展中大國，中方願同巴西攜手為促進世界和平穩定和發展繁榮做出更大貢獻。阿莫林則表示，巴西同中方保持密切溝通，互信日益鞏固，協作卓有成效。巴西願同中方共同籌備兩國下階段重要高層往來，推動雙邊關係更大發展。

王毅與阿莫林也就金磚合作深入溝通，表示將同金磚夥伴一道，發出共同聲音，維護共同利益，推動「大金磚合作」取得更多成果。雙方也就烏克蘭危機交換了看法，歡迎越來越多國家認同中巴兩國聯合發表的「六點共識」，願團結更多志同道合國家，為止戰促和匯聚更多國際共識。

會見武林時，王毅說，習近平主席不久前對塞爾維亞進行國事訪問，取得豐碩成果。兩國元首達成廣泛共識，引領中塞關係邁上建構命運共同體的新旅程。中方讚賞塞方堅持對華友好，堅定支持中方維護核心利益。中方也同樣堅定支持塞維護主權獨立和領土完整，將繼續在國際上主持公道，捍衛正義。