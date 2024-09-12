美眾院法案 恐致港在美經貿辦停止運作

美國眾議院高票通過「香港經濟貿易辦事處認證法」，若法案最後生效，香港在美國的三個經貿辦有停運的可能。對此，香港政府指美國眾議院假借法案詆毀香港維護國家安全的法律和抹黑香港人權狀況，是刻意攻擊香港，粗暴干預香港事務。

大陸外交部駐港特派員公署也發布新聞稿警告，若美方一意孤行，繼續推進「涉港惡法」，關閉香港駐美經貿辦，必將遭到中方堅決反制。

香港時間周三清晨，美國眾議院以四一三票同意、三票反對的壓倒性票數，通過「香港經濟貿易辦事處認證法」，要求美國的行政部門在法案生效卅天內，決定香港經貿辦在美國的三個辦事處能否繼續運作。這項法案要交美國參議院審議，若獲通過將交美國總統拜登簽署生效。

香港政府目前在美國三地設有經濟貿易辦事處，包括華盛頓、紐約和舊金山，享有外國使領館級別的外交特權。主要任務為推動美國與香港在經貿、投資、旅遊、文化交流等各領域的相互合作。美國眾議院通過的新法案，劍指香港最近的政治變化，被稱為是香港國安法和廿三條立法實施以來，美國國會首個重大涉港法案。

美國兩黨議員表示，香港的自治和自由已遭到中共全面破壞，華盛頓必須調整政策避免北京利用香港曾經的合法性滲入美國體系。

就在美國眾議院通過法案兩小時後，香港政府即發布新聞稿，指責美國眾議院為求政治目的，歪曲事實，刻意攻擊香港，違反國際法和國際關係的基本準則，粗暴干預香港事務，香港必須直斥其非，並強烈譴責。

港府發言人指出，香港駐華盛頓、紐約和舊金山經貿辦一直按當地法律運作，與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與美國在不同領域的交流。三個駐美經貿辦的成功順利運作，有利於擴大港美不同範疇的務實合作，是互利共贏的事。

港府並稱，美國在港享有重大的經濟利益，對香港的貿易順差過去十年達二七一五億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過一千二百家美國公司在港設有業務。若美方一意孤行，藉這項法案破壞港美本應互惠互利的關係，最終將損害美國及其企業的利益。