中俄聯演頻密 俄海上大規模演習 共軍4艦參與

共軍與俄軍近日軍事聯演非常頻密，除了俄軍在多個海域舉辦了近卅年最大規模的海上演習，共軍派艦艇參加之外，俄軍也參加由共軍主導的在日本海、鄂霍次克海周遭的軍演，雙方並將組織第五次海上聯合巡航。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯海軍已開始在太平洋、北極海、地中海、裏海和波羅的海舉行「大洋─二○二四」戰略演習，這是俄羅斯近卅年來最大規模的海上演習，將持續到十六日。

而俄羅斯國防部十日已發布消息表示，俄軍和中共的艦艇在彼得大帝灣（鄰近海參崴）會合參加演習，其中共軍派出四艘軍艦和補給船，雙方將演練「防禦濱海方向海上交通線和海上經濟活動區的聯合實際行動」。

除了共軍赴俄參演，近日俄軍也參加由共軍主導的「北部．聯合─二○二四」演習。據解放軍報消息，這次參演的兵力，包括共軍的空警─五○○、殲─十六、殲─十、直─廿，飛彈驅逐艦西寧艦、無錫艦，飛彈護衛艦臨沂艦、綜合補給艦太湖艦以及三架艦載直升機。

俄軍兵力為伊爾─三八、蘇─三○、米格─三一，以及大型反潛艦沙波什尼科夫海軍元帥號、潘捷列耶夫海軍上將號，輕型護衛艦俄羅斯聯邦英雄．齊堅札波夫號、完美號、響亮號、凜冽號，以及卡─二七反潛直升機等。演習於日本海、鄂霍次克海相關海空域舉行。

大陸國防部並已宣布，雙方海軍艦艇編隊將赴「太平洋相關海域」組織雙方第五次海上聯合巡航。大陸外交部發言人毛寧昨日則重申，雙方舉行聯演聯訓「旨在深化中俄兩軍的戰略協作水平，增強共同應對安全威脅的能力」。

公開資料顯示，今年以來共軍與俄軍聯演聯訓相當密集，包含「海上聯合」聯演、「邊防合作」聯演、還有第四次海上聯合巡航、第八次聯合空中戰略巡航，範圍觸及白令海、南海。今年初還曾在伊朗海域舉行三方「安全紐帶」聯演。