柯文哲案國台辦批「綠色恐怖」 陸委會諷自曝其短

針對民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，大陸國台辦發言人陳斌華昨日指稱，賴清德上台以來，一再操作司法、行政手段，公器私用，製造「綠色恐怖」，目的是追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人物，此舉必遭民意唾棄。

經歷一個月的暑期休會後，國台辦十一日恢復舉辦例行記者會。記者會上由大陸媒體提出的前兩個問題，都是針對賴清德總統的兩岸政策。之後在被問及對柯文哲案的看法時，陳斌華做出上述表示。

對於陳斌華說法，陸委會回應稱，中華民國是實行制衡分權的自由民主政體，人民的權利皆受正當法律程序保障，司法系統獨立辦案，「非任何政黨或行政部門可以干預控制，此與中共公檢法司一體為黨服務的專制體制完全不同」。

陸委會強調，陸方不要用自己狹隘的眼光來看待台灣，更不要試圖見縫插針，如此只會自曝其短，讓世人貽笑大方。

在昨日記者會上，有媒體問及，國台辦八月初公布針對台獨頑固分子的舉報郵箱以來，是否已收到舉報線索？陳斌華說，「對於收到的線索，我們將認真核查甄別，依法依規處理，堅決打擊極少數台獨頑固分子及其分裂活動。」

針對陳斌華相關說法，陸委會表示，對北京當局而言，不贊成統一就是「台獨」。中共相關法規定義模糊，又設立舉報網站、鼓勵檢舉，任何台灣人都可能被定罪，其所謂「只針對極少數台獨頑固分子」的說詞顯然只是謊言。

陸委會呼籲陸方「應停止一再恫嚇威脅台灣民眾，破壞兩岸良性互動發展」。

對於巴黎長榮桂冠酒店傳出奧運期間拒掛五星紅旗一事，陳斌華則重申，大陸歡迎並支持廣大台胞台企到大陸投資發展的態度是一貫的、明確的，同時也絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。