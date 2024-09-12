陸申請金門旅遊踩線 陸委會：盡速審查

大陸文旅部八月卅日公告，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。大陸國台辦發言人陳斌華表示，廈門部分旅遊業者組成的赴金門「踩線團」日前已向台灣有關方面提出考察申請。如果台灣方面批准，「十一」假期前成行是完全可以實現的。陳斌華並稱，下一步，大陸也將按照既定工作安排，繼續推進福建居民通過海上客運直航赴台灣團隊旅遊。

對此，陸委會回應，廈門市旅遊協會一行十四人預計九月十八日至廿日到金門進行旅遊踩線交流，相關機關刻正進行專案審查，將盡速完成。

針對兩岸觀光旅遊，陳斌華在昨日例行記者會上表示，隨著疫情得到控制，大陸方面已於去年五月宣布恢復接待台灣居民來大陸團隊旅遊。今年四月，大陸文旅部宣布率先恢復福建居民赴馬祖旅遊，並在兩岸海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台灣團隊旅遊。

八月九日至十一日，福建首批赴馬祖團隊遊成行。陳斌華說，目前，大陸方面已恢復簽發福建居民赴馬祖旅遊簽註。八月卅日，大陸文旅部宣布，將恢復福建居民赴金門旅遊，相關「踩線團」將很快出發。這些措施都是對台灣民眾和旅遊業界期盼恢復兩岸旅遊交流合作的積極回應，受到台灣民眾和業界歡迎。

對於廈門赴金門踩線團可否在大陸「十一」假期前成行，陳斌華指出，關鍵是台灣方面要盡快批准。至於台灣本島何時能迎來陸客？陳斌華則強調，「兩岸旅遊不能全面恢復，責任完全在民進黨當局。民進黨當局應盡快解除台灣民眾赴大陸團隊旅遊的限制。」

他抨擊，一段時間以來，民進黨當局在解除台灣居民來大陸旅遊禁團令上面「反覆無常、言而無信」，甚至將台灣居民赴大陸旅遊警示提高至所謂「橙色」。近期有台灣媒體爆出，台灣將以所謂國安疑慮為由，拒絕台灣旅遊業包船赴大陸申請。

陳斌華說，事實說明，民進黨當局為了謀取政治私利，罔顧台灣民眾和旅遊業的正當權益，不斷進行政治操弄，是兩岸旅遊恢復正常的真正障礙。他呼籲，民進黨當局應正視台灣民眾的正當權益和旅遊業界的利益，解除台灣民眾赴大陸團隊旅遊的不合理禁限。