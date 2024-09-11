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國台辦評論柯文哲案 陸委會：台灣司法獨立辦案

中央社／ 台北11日電
對於大陸國台辦用「追殺」來談柯文哲案，陸委會11日下午回應表示，請陸方不要見縫插針。（圖／聯合報系資料照片）
對於大陸國台辦用「追殺」來談柯文哲案，陸委會11日下午回應表示，請陸方不要見縫插針。（圖／聯合報系資料照片）

台灣民眾黨主席柯文哲京華城案被羈押禁見，中國大陸國台辦今天評論提到「綠色恐怖」。陸委會晚間回應，中華民國司法系統獨立辦案，這與中共公檢法司一體為黨服務的專制體制不同。

大陸委員會（陸委會）11日晚間透過書面表示，中華民國是實行制衡分權的自由民主政體，人民的權利皆受正當法律程序保障，司法系統獨立辦案，非任何政黨或行政部門可以干預控制，「與中共公檢法司一體為黨服務的專制體制完全不同」。

陸委會強調，中國大陸不要用自己狹隘的眼光看待台灣，更不要試圖見縫插針，「如此只會自曝其短，讓世人貽笑大方」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午舉行例行記者會，上海東方衛視記者提問稱，「台灣民眾黨主席柯文哲遭民進黨『追殺』，官司纏身，備受關注」，要求發言人陳斌華評論。

陳斌華稱，「賴清德當局上台以來，一再操弄司法、行政等手段，公器私用，黨同伐異，在島內大肆製造『綠色恐怖』，其目的是追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人士」。

京華城案 台灣民眾黨 司法 柯文哲

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