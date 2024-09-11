快訊

中捷四維國小站務員突昏倒無生命跡象 警消送醫搶救

8月核心CPI略高於預期…美股道瓊早盤重挫逾700點 台積ADR逆勢上揚

還原救援現場…直升機吊籃故障卡半空 失事飛官再跳海游至海巡艇

陸委會：中共「懲獨」法規模糊 應停止恫嚇行為

中央社／ 台北11日電
陸委會11日回應大陸國台辦說法表示，對北京當局而言，不贊成統一就是「台獨」，並指國台辦的說法「顯然只是謊言」。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會11日回應大陸國台辦說法表示，對北京當局而言，不贊成統一就是「台獨」，並指國台辦的說法「顯然只是謊言」。（圖／聯合報系資料照片）

陸委會今天表示，對於北京來說，不贊成統一即被視作「台獨」，任何台灣人都可能被定罪，中共「懲獨」相關法規定義模糊，呼籲應該停止恫嚇台灣民眾作為。

大陸委員會（陸委會）11日晚透過書面表示，對於北京來說，不贊成統一就是「台獨」，中共相關法規定義模糊，又設立舉報網站、鼓勵檢舉，任何台灣人都可能被定罪。

陸委會強調，中共所謂「只針對極少數台獨頑固份子」的說詞顯然是謊言，「我們呼籲陸方應停止一再恫嚇威脅台灣民眾，破壞兩岸良性互動發展」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午舉行例行記者會，國台辦發言人陳斌華聲稱，「懲獨」司法文件只針對極少數「涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的台獨頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞」。

關於設立「台獨頑固分子」舉報信箱，陳斌華宣稱，兩岸民眾以實際行動回應「依法懲獨正義之舉」，這反映「兩岸同胞反對台獨、支持兩岸交流合作的共同心聲」，將認真核查收到的線索，依法依規處理，「堅決打擊極少數台獨頑固分子及其分裂活動」。

中共 台獨 陸委會

延伸閱讀

陸國台辦談台獨舉報信箱 陸委會：不贊成統一就是台獨

我批陸把文旦當統戰工具 國台辦：民進黨攻擊抹黑

大陸國台辦以「追殺」談柯文哲案 陸委會：勿見縫插針

評長榮桂冠 陸國台辦：不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢

相關新聞

國台辦評論柯文哲案 陸委會：台灣司法獨立辦案

台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，中國大陸國台辦今天評論提到「綠色恐怖」。陸委會晚間回應，中華民國司法系統獨立辦...

大陸可重複用火箭技術獲重大突破 垂直起降成功

民營火箭企業藍箭航太自主研發的朱雀三號VTVL-1試驗箭，11日在酒泉衛星發射中心完成10公里級垂直起降返回飛行試驗，標...

陸委會：中共「懲獨」法規模糊 應停止恫嚇行為

陸委會今天表示，對於北京來說，不贊成統一即被視作「台獨」，任何台灣人都可能被定罪，中共「懲獨」相關法規定義模糊，呼籲應該...

陸國台辦談台獨舉報信箱 陸委會：不贊成統一就是台獨

大陸國台辦發言人陳斌華11日在記者會上，就「台獨舉報信箱」相關情況表示，懲獨司法文件只針對極少數涉「獨」言行惡劣、「獨」...

我批陸把文旦當統戰工具 國台辦：民進黨攻擊抹黑

大陸日前宣布恢復台灣「文旦柚」輸入，但須來自「獲得註冊登記的包裝廠和果園」，陸委會抨擊此舉是把經貿當成統戰工具。對此，大...

美眾院通過香港經貿辦法案 大陸外交部： 中方將堅決反制

美國國會眾院審議通過「香港經濟和貿易辦事處認證法案」，要求取消香港特區駐美經貿辦特權豁免甚至關閉經貿辦。大陸外交部毛寧1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。