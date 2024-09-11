陸委會：中共「懲獨」法規模糊 應停止恫嚇行為

陸委會今天表示，對於北京來說，不贊成統一即被視作「台獨」，任何台灣人都可能被定罪，中共「懲獨」相關法規定義模糊，呼籲應該停止恫嚇台灣民眾作為。

大陸委員會（陸委會）11日晚透過書面表示，對於北京來說，不贊成統一就是「台獨」，中共相關法規定義模糊，又設立舉報網站、鼓勵檢舉，任何台灣人都可能被定罪。

陸委會強調，中共所謂「只針對極少數台獨頑固份子」的說詞顯然是謊言，「我們呼籲陸方應停止一再恫嚇威脅台灣民眾，破壞兩岸良性互動發展」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午舉行例行記者會，國台辦發言人陳斌華聲稱，「懲獨」司法文件只針對極少數「涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的台獨頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞」。

關於設立「台獨頑固分子」舉報信箱，陳斌華宣稱，兩岸民眾以實際行動回應「依法懲獨正義之舉」，這反映「兩岸同胞反對台獨、支持兩岸交流合作的共同心聲」，將認真核查收到的線索，依法依規處理，「堅決打擊極少數台獨頑固分子及其分裂活動」。