俄流傳中國將接管西伯利亞 中國大使：互無領土要求

中俄歷史邊界及領土問題餘波盪漾。俄羅斯媒體日前專訪中國駐俄大使張漢暉，針對在俄國流傳的「中國將接管西伯利亞和遠東」一說提問。張漢暉回稱，中俄相關條約明確規定，中俄「徹底解決了歷史遺留的邊界問題，互不存在領土要求」。

觀察者網報導，張漢暉日前接受俄羅斯媒體「新聞世界」書面採訪，並在今天刊出。其中一項提問是：「大使先生，您對在俄羅斯流傳的『中國將接管西伯利亞和遠東』的謠言有何看法？您用什麼論據來闢謠？」。

張漢暉首先說，所謂「中國將接管西伯利亞和遠東」，實際上是「中國威脅論」的翻版，純屬「別有用心的無稽之談」。

他提到，中俄「早已徹底解決邊界問題」。2008年，兩國在黑瞎子島上舉行界碑揭幕儀式，長達4300多公里的中俄邊界線全部確定。

張漢暉接著說，2021年兩國元首共同宣布「中俄睦鄰友好合作條約」延期，這項條約以法律形式明確規定「中俄徹底解決了歷史遺留的邊界問題，互不存在領土要求。雙方決心將共同邊界打造成永久和平和世代友好的紐帶，並將此作為兩國關係的基石。」

他又說，這一規定徹底消除了可能妨害兩國關係健康發展的隱患，為中俄建立「新型國家間關係」、「新型大國關係」和「新型友鄰關係」奠定了重要政治基礎，是兩國「高度互信和致力於世代友好的充分體現」。

張漢暉還說，任何人想要在這個問題上做文章、挑撥離間中俄關係，「都將是癡心妄想，不得人心，也絕不可能得逞。」

他並表示，中俄「東北─遠東」地區互利合作勢頭良好，充滿活力，前景廣闊。不久前，「中國東北地區和俄羅斯遠東地區政府間合作委員會第五次會議」在符拉迪沃斯托克（海參崴）成功舉行，雙方就加強貿易、投資、運輸、旅游、人文等領域合作達成一系列新共識。

張漢暉表示，中方願與俄方共同努力，持續深化戰略對接，進一步擴大貿易投資合作、提升互聯互通水準、密切人文交往，推動雙方合作取得更多成果。