快訊

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

香港羽賽／頭號種子戴資穎輕鬆闖關 第二輪又碰台北賽輸球對手

調高換股比例？台新金、新光金20:00開重訊記者會

陸國台辦談台獨舉報信箱 陸委會：不贊成統一就是台獨

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會11日回應大陸國台辦說法表示，對北京當局而言，不贊成統一就是「台獨」，並指國台辦的說法「顯然只是謊言」。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會11日回應大陸國台辦說法表示，對北京當局而言，不贊成統一就是「台獨」，並指國台辦的說法「顯然只是謊言」。（圖／聯合報系資料照片）

大陸國台辦發言人陳斌華11日在記者會上，就「台獨舉報信箱」相關情況表示，懲獨司法文件只針對極少數涉「獨」言行惡劣、「獨」活動猖獗的「台獨」頑固份子，不涉及廣大台灣同胞。陸委會則批評說，對北京當局而言，不贊成統一就是「台獨」，中共所謂「只針對極少數台獨頑固份子」的說詞顯然只是謊言。

11日上午，港媒詢問國台辦「台獨」頑固分子的舉報信箱是否已收到舉報線索，以及收到舉報會如何處理，對此大陸國台辦發言人陳斌華表示，懲「獨」司法文件只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固份子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。

陳斌華也表示，設立針對「台獨」頑固份子的舉報郵箱後，兩岸民眾以實際行動回應依法懲「獨」正義之舉，反映了兩岸同胞反對「台獨」、支持兩岸交流合作的共同心聲。「對於收到的線索，我們將認真核查甄別，依法依規處理，堅決打擊極少數『台獨』頑固份子及其分裂活動」。

此外陳斌華還提到，今年1至8月到大陸參訪、交流的台灣同胞多達260多萬人次，「正是對民進黨謊言、謠言最有力的戮穿」。他指出，故意散布謠言、混淆視聽，將絕大多數台灣民眾和極少「台獨」頑固份子混為一談，是「台獨」勢力想把水攪渾的欺騙伎倆，也是他們做賊心虛的怯懦表現。

而對於陳斌華的說法，陸委會11日晚間表示，對北京當局而言，不贊成統一就是「台獨」。

陸委會強調，中共相關法規定義模糊，又設立舉報網站、鼓勵檢舉，任何台灣人都可能被定罪，其所謂「只針對極少數台獨頑固份子」的說詞顯然只是謊言。陸委會呼籲陸方「應停止一再恫嚇威脅台灣民眾，破壞兩岸良性互動發展」。

公開資料顯示，大陸國台辦與「兩高三部」等部門於2024年6月21日共同公布「關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，隨後於8月7日在國台辦官網新增一項「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄，並提供舉報信箱，相關作為持續受到矚目。 陸委會副主委梁文傑曾表示，如果鼓勵檢舉的風潮一旦形成，「會造成很多人會莫名其妙被捲入」。

台獨 國台辦 陸委會

延伸閱讀

大陸國台辦以「追殺」談柯文哲案 陸委會：勿見縫插針

評長榮桂冠 陸國台辦：不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢

台獨舉報信箱擾台商 國台辦：絕不冤枉任何一個好人

評柯文哲案 陸國台辦：賴清德追殺不認同台獨人士

相關新聞

陸國台辦談台獨舉報信箱 陸委會：不贊成統一就是台獨

大陸國台辦發言人陳斌華11日在記者會上，就「台獨舉報信箱」相關情況表示，懲獨司法文件只針對極少數涉「獨」言行惡劣、「獨」...

我批陸把文旦當統戰工具 國台辦：民進黨攻擊抹黑

大陸日前宣布恢復台灣「文旦柚」輸入，但須來自「獲得註冊登記的包裝廠和果園」，陸委會抨擊此舉是把經貿當成統戰工具。對此，大...

美眾院通過香港經貿辦法案 大陸外交部： 中方將堅決反制

美國國會眾院審議通過「香港經濟和貿易辦事處認證法案」，要求取消香港特區駐美經貿辦特權豁免甚至關閉經貿辦。大陸外交部毛寧1...

馬凱碩：台灣若推動台獨 或將付出痛苦代價

美國2024總統大選結果將於11月揭曉，新加坡駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩表示，若川普再...

地緣政治高峰論壇 馬凱碩談中美競爭三大結構性因素

前新加坡駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩（Kishore Mahbubani）11日出席「2...

大陸國台辦以「追殺」談柯文哲案 陸委會：勿見縫插針

大陸國台辦發言人陳斌華11日上午針對民眾黨主席柯文哲涉案遭押表示，賴清德上台以來，追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。