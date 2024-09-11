陸國台辦談台獨舉報信箱 陸委會：不贊成統一就是台獨

大陸國台辦發言人陳斌華11日在記者會上，就「台獨舉報信箱」相關情況表示，懲獨司法文件只針對極少數涉「獨」言行惡劣、「獨」活動猖獗的「台獨」頑固份子，不涉及廣大台灣同胞。陸委會則批評說，對北京當局而言，不贊成統一就是「台獨」，中共所謂「只針對極少數台獨頑固份子」的說詞顯然只是謊言。

11日上午，港媒詢問國台辦「台獨」頑固分子的舉報信箱是否已收到舉報線索，以及收到舉報會如何處理，對此大陸國台辦發言人陳斌華表示，懲「獨」司法文件只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固份子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。

陳斌華也表示，設立針對「台獨」頑固份子的舉報郵箱後，兩岸民眾以實際行動回應依法懲「獨」正義之舉，反映了兩岸同胞反對「台獨」、支持兩岸交流合作的共同心聲。「對於收到的線索，我們將認真核查甄別，依法依規處理，堅決打擊極少數『台獨』頑固份子及其分裂活動」。

此外陳斌華還提到，今年1至8月到大陸參訪、交流的台灣同胞多達260多萬人次，「正是對民進黨謊言、謠言最有力的戮穿」。他指出，故意散布謠言、混淆視聽，將絕大多數台灣民眾和極少「台獨」頑固份子混為一談，是「台獨」勢力想把水攪渾的欺騙伎倆，也是他們做賊心虛的怯懦表現。

而對於陳斌華的說法，陸委會11日晚間表示，對北京當局而言，不贊成統一就是「台獨」。

陸委會強調，中共相關法規定義模糊，又設立舉報網站、鼓勵檢舉，任何台灣人都可能被定罪，其所謂「只針對極少數台獨頑固份子」的說詞顯然只是謊言。陸委會呼籲陸方「應停止一再恫嚇威脅台灣民眾，破壞兩岸良性互動發展」。

公開資料顯示，大陸國台辦與「兩高三部」等部門於2024年6月21日共同公布「關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，隨後於8月7日在國台辦官網新增一項「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄，並提供舉報信箱，相關作為持續受到矚目。 陸委會副主委梁文傑曾表示，如果鼓勵檢舉的風潮一旦形成，「會造成很多人會莫名其妙被捲入」。