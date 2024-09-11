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我批陸把文旦當統戰工具 國台辦：民進黨攻擊抹黑

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華說，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，完全可以在符合相關檢驗檢疫規定的前提下，商量、解決台灣農漁產品輸入大陸問題。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華說，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，完全可以在符合相關檢驗檢疫規定的前提下，商量、解決台灣農漁產品輸入大陸問題。記者陳政錄／攝影

大陸日前宣布恢復台灣「文旦柚」輸入，但須來自「獲得註冊登記的包裝廠和果園」，陸委會抨擊此舉是把經貿當成統戰工具。對此，大陸國台辦發言人陳斌華11日表示，民進黨當局對大陸進行攻擊抹黑毫不奇怪，在他們心中，只有一黨（指民進黨）之私的政治操弄，毫無民眾利益福祉。

陳斌華11日主持大陸國台辦例行記者會，再次對大陸恢復台灣文旦輸入一事做出回應。

對於陸委會批評，大陸此舉是把經貿當統戰工具，這種「先卡住、再施惠」的做法，無助於兩岸農漁產業發展及良性互動。陳斌華說，民進黨當局對大陸進行攻擊抹黑毫不奇怪。

陳斌華說，每當大陸出台對台灣同胞有利的舉措，他們都一概反對，凡是對台灣同胞利益福祉有利的事，他們就對著幹。在他們心中，只有一黨之私的政治操弄，毫無民眾利益福祉。

至於台灣農業部表示，陸方此次恢復台灣文旦，卻僅限花蓮特定包裝場、供果園。陳斌華說，今年以來，花蓮縣表達了希望恢復台灣文旦柚輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改以改善產品品質，確保輸往大陸文旦柚安全。

陳斌華重申，在綜合評估相關整改措施、符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，大陸相關方面依規對符合條件的包裝廠和果園予以註冊。

因此，對於其他農漁產品恢復輸陸安排，陳斌華說，他願再次強調，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，完全可以在符合相關檢驗檢疫規定的前提下，商量、解決台灣農漁產品輸入大陸問題。

文旦 民進黨 陳斌華

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