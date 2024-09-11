被控為中國國安部工作 唐元雋發表公開信坦承

被控接受中國國安部指令監視中國民主運動人士，日前遭美國逮捕的中國民運人士唐元雋昨天發表公開信，自稱是因父母臥病在床但返國探親無門，只好與中國國安部接觸，並坦承曾按指示蒐集訊息。他在信中並向「自認受我傷害」的同道們謝罪。

唐元雋這篇以「致民運同道」為題的公開信，昨天在「六四」事件經歷者、學者吳仁華的x平台帳號發表。他在信中首先仍強調，自己是一個在紐約多年的「流亡的中國民主運動人士」。

信中說，2018年2月，他留在中國的父母先後摔倒「不能動了，家裡的天塌了」，要靠下肢癱瘓的弟弟照顧，讓他心急如焚，開始尋找回國途徑。根據經驗，像他這樣的人（指民運身分）是不能回中國的，且他在拿美國護照前曾到中國駐紐約領事館辦過護照，都被拒絕。

唐元雋說，經他一番了解，快速回國「只有一條路，就是找中國國家安全部，談條件回去」。經朋友聯繫了一名中國國安部人員後，他以電子郵件和對方通信，表現出「急於相見」態度，對方在2019年初終於同意見面。於是，他匆忙前往澳門會見國安部人員。

他提到，在澳門的初次談話後，還要接受「一些時間的考察，以取得他們（中國國安部）的信任」。而自己身為民運團體負責人，一開始想先退出民運圈，但這個過程漫長「等不及了」，其他方式若「保密不好更難成功」。為了能盡快返國看望父母，只好決定「犧牲自己尊嚴爭取回家」。

唐元雋坦承，他按中國警方要求「做了一些事」，例如蒐集並傳遞公開的紀念活動、抗議活動的訊息等，都是一些自己所知道的情況。但他宣稱，他傳遞訊息時「盡量避免傷害他人。」

他在信中自稱，「眾所周知，我和民運同道一般保持距離，鮮少來往，從沒有刻意去蒐集過別人材料」。由於性格的原因，他很難完全按對方要求行事。但中國國安部方面認為那樣會使他「受孤立，不利於工作」。

唐元雋說，他回國的請求在2021年底被批准，並在2022年初收到中國駐紐約總領事館寄來的短期探親簽證。當時他母親已經病危，但由於疫情嚴重，幾乎沒有飛往中國的航班，只能焦急的等待，母親卻告去世，「我悲痛萬分，沒想到我盡了努力，還是錯過了見一面的機會」。

他在信中表示，自己在2022年4月買到機票返回中國，隔離1個多月後回到長春老家見到父親和弟弟。事後，他的弟弟在同年11月19日因突發腦中風逝世。2023年，他再度前往澳門，除商量再返國探望父親，也「接受他們所提的若干要求」。

唐元雋自稱，本想老父離世後再向美國政府自首，但「時間不等人，我觸犯了美國法律！世間的毀譽，對我已經沒有意義了」。遺憾的是處於官司中，恐怕再也難見高齡94歲的父親，「遙望遠方，內心悲痛。與老父長別！對那些自認受我傷害同道們，在此一併謝罪」。

美國司法部8月21日宣布，已歸化為美國公民的中國民運人士唐元雋，由於在2018年至2023年6月間在中國國安部指示下，在美國擔任中國情報員，當天在紐約皇后區法拉盛（Flushing）被捕，隨即出庭應訊，涉及的罪名包括隱瞞並串謀擔任外國政府代理人、隱瞞擔任外國政府代理人，並作虛假陳述等。

美國司法部透過新聞稿指出，唐元雋透過特定的電子郵件帳號、加密聊天、文字訊息、視訊及語音通話等方式，接受中國國安部情報人員指示，並定期向中國國安部報告可能不利於中國利益的個人、團體等相關訊息，其中包括在美國的著名中國民運人士及異議人士。

新聞稿表示，唐元雋曾至少3次前往中國與國安部情報官員會面，並協助國安部滲透加密通訊軟體上的聊天群組。而許多中國民運人士都使用該軟體溝通民主議題，且表達對中國政府的批評。

此外，唐元雋還涉嫌向美國聯邦調查局（FBI）作虛假陳述。他曾向FBI謊稱，自己與中國國安部相關人員溝通的電子郵件帳號已無法使用。

唐元雋現年67歲，原在長春擔任工人，因在「六四」期間組織遊行而被判刑20年，後於1997年獲釋。2002年，他乘船偷渡台灣，此後輾轉前往美國獲得政治庇護。之後曾參與民運組織「民主中國陣線」和「中國民主黨」的領導工作，也曾是「北京之春」專欄作家。