李銳日記案 美學者林培瑞：留在史丹佛機率高

美國知名漢學家林培瑞（Perry Link）今天在一場講座上表示，李銳日記續留史丹佛大學機率高，一來是學校的論據較強，另一方面為這攸關校譽、公信力，校方不會願意背叛當事人意願。

林培瑞是加州大學河濱分校校長特聘講座教授，也是資深漢學家，長年關注中國、人權領域。林培瑞今天上午在政治大學進行「從『乒乓外交』翻譯官到『李銳日記』專家證人：我看見的中國人權發展」講座。

前中共領導人毛澤東秘書李銳親筆日記成為史丹佛大學與李銳遺孀張玉珍跨國爭訟物件。林培瑞今天說，李銳日記續留史丹佛大學機率高，儘管美國法庭向來尊重海外不同法院的決定，「這個案子我認為大概不會遵守北京的這個（判決）」。

林培瑞剖析，續留史丹佛大學的原因在於，學校方面提出的論據較強；再者，學校受到捐贈，接受了這份託付，倘若將其送回北京，這等於背叛了李銳與其女李南央的意願，這將對於學校名聲、校譽、公信力造成不好影響。

林培瑞提到，美國法庭在某些情況尊重海外不同法院的判決，不過李銳日記這個案子大概不會遵守北京法庭的判決；值得注意的是，中共肯定是在利用這名寡婦要把李銳日記拿回去。

他說，有些意見認為，史丹佛大學可以留下副本、送返正本，學者看副本做研究也是一樣的，不過這個觀點很輕易地可以被反駁，一來是不該背叛李銳、李南央的意願；二來是如何確保這些文件可以被妥善保全、公布，過往有太多壞例子。

林培瑞舉例中共批評者劉賓雁、劉曉波等例子。

他說，劉賓雁在美葬禮結束後，家人將其骨灰運回北京，他們也為劉賓雁想好了墓碑文「永眠於此的中國人，曾經做過一個人該做的事情，曾經說過一個人該說的話」，沒想到竟被要求僅准許刻上名字與生死年份。

他說，劉曉波獄中寫作也不被允許交給其妻劉霞，劉霞被迫接受將劉曉波海葬，因為中共害怕劉曉波的安葬地成為一個景仰燈塔，反而成為其他人追隨的指標。

林培瑞強調，這些例子顯示，中共只會壓制聲音，李銳日記倘若送回北京，不知道會不會被燒毀，不過中共肯定只做對於自己有利的運用、公布。