美眾院通過香港經貿辦法案 大陸外交部： 中方將堅決反制

美國國會眾院審議通過「香港經濟和貿易辦事處認證法案」，要求取消香港特區駐美經貿辦特權豁免甚至關閉經貿辦。大陸外交部毛寧11日表示，中方敦促美方停止推進上述法案，以免對中美關係的穩定和發展造成更大的傷害。如果美方一意孤行，中方必將採取切實有力措施予以堅決反制。

毛寧稱，香港是美國的第二大貿易順差來源地，美國有1200多家企業在香港投資興業，美方此舉最終只會損害美國自身的利益。

她表示，經貿辦事處是香港特區政府在海外設立的經濟和貿易機構，成功順利運作有利於擴大香港同有關國家和地區的經貿務實合作，是一件互利共贏的事情。「法案將正常的經貿合作政治化、工具化，蓄意抹黑香港駐外機構，性質十分惡劣。」

毛寧強調，對美方操弄涉港議題、打壓香港發展的惡劣行徑表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。