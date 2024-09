馬凱碩：台灣若推動台獨 或將付出痛苦代價

美國2024總統大選結果將於11月揭曉,新加坡駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩表示,若川普再獲總統大位台灣需要非常謹慎,因台灣作為中美競爭下的「棋子」,在有利可圖的情況下,台灣或將被輕易犧牲,川普是位善於交易的生意人。他呼籲,地緣政治是殘酷的,台灣不應推動台獨,若做出錯誤選擇或將付出非常痛苦的代價。

李國鼎科技發展基金會、長風文教基金會 、東南亞影響力聯盟共同於9月11日舉行「2024地緣政治高峰論壇 ─ The Prospects after U.S. Presidential Election (美國總統大選後,全球政經局勢)」,馬凱碩於會上發表以「Will US-China Relations Get Worse After The U.S. Presidential Election(美中關係是否會在美國大選之後惡化)」為主題的演講。

馬凱碩表示,不論是賀錦麗(Kamala Harris)還是川普(Donald Trump)當選,有什麼區別?這裡存在一個矛盾點。一方面,可以自信地說不論誰當選,「沒有什麼會改變」,因為這場競爭是由結構性力量所驅動,而不是由個人決定。不論是川普、賀錦麗還是其他任何人,美中競爭都將繼續,這是由結構性力量所推動的。

然而,馬凱碩提到,另一方面,一切可能會改變,因為川普和賀錦麗對這場中美競爭的反應風格,甚至某種程度上,實質將在許多重要方面明顯不同。若你是中國的領導者,想決定誰對中國更有利,川普還是賀錦麗,這將是個艱難的選擇,因為兩者對中國都有利有弊。

馬凱碩續指,上述可能是從中國角度來說兩者間的差異。而川普對中國的優勢為何?他認為,川普與拜登(Joe Biden)及賀錦麗不同,川普不相信盟友,不認為盟友是資產,甚至認為盟友是種負擔。眾所周知,他在第一任期內曾試圖讓日本和韓國增加開支,甚至有傳言說川普可能要求台灣付出更多來取得美國的支持。

馬凱碩認為,若他再次上台可能將再度與盟友疏遠,若真如此「這對中國來說是個好處」。川普的不穩定性也有可能讓美國現在的盟友轉向與中國合作。他形容川普是一個善於交易的生意人(deal maker),他認為對自己或對美國有利的,將會不惜一切代價得到。

鑑於此,馬凱碩警告,這也是台灣需要非常謹慎的原因,「台灣是棋子,若有利可圖,台灣可能會被輕易犧牲」。他再指,在冷酷的地緣政治環境當中,國家經常被犧牲。若一不小心,川普將「不會猶豫」。

另外,馬凱碩說道,前美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)卸任後曾到台灣演講,並呼籲美國應承認台灣是獨立國家,「這實際上等於(對中)宣戰」的言論。若川普在任內決定承認台灣為獨立國家,台灣可能會陷入戰爭,所以也可理解為和中國對川普不會過於熱情。

至於賀錦麗,馬凱碩直言,相較川普賀錦麗較可被預測,且政策勢必將延續拜登政府的對中政策,「這對中國來說是可控管的」。不過,賀錦麗會繼續保持同盟網絡,以及繼續就俄烏戰爭上對俄羅斯施壓。因此,在中國的角度來看,不論賀錦麗還是川普當選,中國沒有明顯的偏好,不論美國選民支持誰,「中國都會接受」。

馬凱碩最後提到對台灣的建議稱,在現在這樣的危險時刻,台灣需要非常謹慎。「我知道台灣有些人認為獨立對台灣有好處,但這在任何情況下都是危險的」,「那些推動獨立的人需要理解」不應該推動台獨,不該逼迫國際社會做選擇。