馬凱碩：台灣若推動台獨 或將付出痛苦代價

美國2024總統大選結果將於11月揭曉，新加坡駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩表示，若川普再獲總統大位台灣需要非常謹慎，因台灣作為中美競爭下的「棋子」，在有利可圖的情況下，台灣或將被輕易犧牲，川普是位善於交易的生意人。他呼籲，地緣政治是殘酷的，台灣不應推動台獨，若做出錯誤選擇或將付出非常痛苦的代價。

李國鼎科技發展基金會、長風文教基金會 、東南亞影響力聯盟共同於9月11日舉行「2024地緣政治高峰論壇 ─ The Prospects after U.S. Presidential Election （美國總統大選後，全球政經局勢）」，馬凱碩於會上發表以「Will US-China Relations Get Worse After The U.S. Presidential Election（美中關係是否會在美國大選之後惡化）」為主題的演講。

馬凱碩表示，不論是賀錦麗（Kamala Harris）還是川普（Donald Trump）當選，有什麼區別？這裡存在一個矛盾點。一方面，可以自信地說不論誰當選，「沒有什麼會改變」，因為這場競爭是由結構性力量所驅動，而不是由個人決定。不論是川普、賀錦麗還是其他任何人，美中競爭都將繼續，這是由結構性力量所推動的。

然而，馬凱碩提到，另一方面，一切可能會改變，因為川普和賀錦麗對這場中美競爭的反應風格，甚至某種程度上，實質將在許多重要方面明顯不同。若你是中國的領導者，想決定誰對中國更有利，川普還是賀錦麗，這將是個艱難的選擇，因為兩者對中國都有利有弊。

馬凱碩續指，上述可能是從中國角度來說兩者間的差異。而川普對中國的優勢為何？他認為，川普與拜登（Joe Biden）及賀錦麗不同，川普不相信盟友，不認為盟友是資產，甚至認為盟友是種負擔。眾所周知，他在第一任期內曾試圖讓日本和韓國增加開支，甚至有傳言說川普可能要求台灣付出更多來取得美國的支持。

馬凱碩認為，若他再次上台可能將再度與盟友疏遠，若真如此「這對中國來說是個好處」。川普的不穩定性也有可能讓美國現在的盟友轉向與中國合作。他形容川普是一個善於交易的生意人（deal maker），他認為對自己或對美國有利的，將會不惜一切代價得到。

鑑於此，馬凱碩警告，這也是台灣需要非常謹慎的原因，「台灣是棋子，若有利可圖，台灣可能會被輕易犧牲」。他再指，在冷酷的地緣政治環境當中，國家經常被犧牲。若一不小心，川普將「不會猶豫」。

另外，馬凱碩說道，前美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）卸任後曾到台灣演講，並呼籲美國應承認台灣是獨立國家，「這實際上等於（對中）宣戰」的言論。若川普在任內決定承認台灣為獨立國家，台灣可能會陷入戰爭，所以也可理解為和中國對川普不會過於熱情。

至於賀錦麗，馬凱碩直言，相較川普賀錦麗較可被預測，且政策勢必將延續拜登政府的對中政策，「這對中國來說是可控管的」。不過，賀錦麗會繼續保持同盟網絡，以及繼續就俄烏戰爭上對俄羅斯施壓。因此，在中國的角度來看，不論賀錦麗還是川普當選，中國沒有明顯的偏好，不論美國選民支持誰，「中國都會接受」。

馬凱碩最後提到對台灣的建議稱，在現在這樣的危險時刻，台灣需要非常謹慎。「我知道台灣有些人認為獨立對台灣有好處，但這在任何情況下都是危險的」，「那些推動獨立的人需要理解」不應該推動台獨，不該逼迫國際社會做選擇。