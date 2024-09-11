中國人權紀錄差 美學者林培瑞：國際施壓很重要

美國知名漢學家林培瑞（Perry Link）今天在一場講座上表示，透過經貿手段關切中國人權紀錄的有效性不若過往，不過中共在乎面子、形象，國際社會的強烈關注、發聲仍可構成壓力。

林培瑞是加州大學河濱分校校長特聘講座教授，也是資深漢學家，長年關注中國、人權領域。林培瑞今天上午在政治大學進行「從『乒乓外交』翻譯官到『李銳日記』專家證人：我看見的中國人權發展」講座。

林培瑞會後接受中央社訪問表示，支持中國境內活動是他一直以來的態度，包括透過文章、翻譯等作為，讓外界了解中國內部不同聲音；儘管在中國官方嚴控下，境內活動倡議人士對外接觸愈加困難，不過這不等於一切都是零。

他指出，中國共產黨不管有多兇，還是關心國際對其看法，中共在乎自己的面子，國際社會對於中國人權的強烈關心會對中共構成壓力。也許中共不願意正面承認，不過從行動上來看，還是看得出來中共關心、擔心國際社會對其印象不好。

林培瑞在講座中指出，六四天安門事件結束後、1990年代初期，美國政府非常注意中國人權紀錄，每年以此作為是否延續最惠國貿易關係依據。1994年時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）放棄了，脫鉤貿易與人權，現在西方世界確實也疲倦了，「（中國人權問題）又來了，我們能怎麼辦」。

林培瑞坦言，透過經貿手段關注中國人權紀錄確實不再如同過往有效，在六四天安門事件後那幾年，這是很有效的壓力。商界也有所分歧，不認同中國人權紀錄，卻也不願意犧牲經貿利益；不過最近幾年商界對於中共有些「看穿」，發現發財大夢有很大一部分是空虛的。

林培瑞表示，在1930、1940年代，不少人滿懷社會主義理想加入中國共產黨，對於中國共產黨抱有期待，冒著生命危險也要加入黨，「當時日本人抓你、國民軍也抓你」，根據高尚理想的激勵，那些人仍然選擇入黨。

他提到，經歷反右運動、文化大革命、六四天安門事件後，這些經驗一次次地挫敗那些「高尚理想」，對於那些人來說，到了晚年總會問自己「我們是被共產黨騙了嗎」、「我們是浪費了一生嗎」，對於中共批評者劉賓雁、李銳等人來說，這些問題也很難回答。

「毛澤東、習近平顯然把它弄成了一個糟糕的結局」，林培瑞說，彼時中國領導人毛澤東與現任中國領導人皆嚮往獨裁，習近平文化水平不高，又急於上任時做些什麼，只能跟著毛的那套，想要做個「小毛澤東」；不過習在腦力、魅力上都與毛有段差距。

林培瑞認為，中共掌權可以維持多久，這是一個很難回答的問題，因為中共掌控、監控人民的科技工具不斷地更新、精進，這個政權什麼時候會有不穩跡象，實在很難去做預測。