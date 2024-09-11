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地緣政治高峰論壇 馬凱碩談中美競爭三大結構性因素

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
前新加坡駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩（Kishore Mahbubani）11日出席「2024地緣政治高峰論壇」發表演講。記者廖士鋒／攝影
前新加坡駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩（Kishore Mahbubani）11日出席「2024地緣政治高峰論壇」發表演講。記者廖士鋒／攝影

新加坡駐聯合國大使、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創院院長馬凱碩（Kishore Mahbubani）11日出席「2024地緣政治高峰論壇」發表演講。馬凱碩指出，美中地緣政治競爭已經爆發，並將在未來十年加速，台灣處於中美之間的對抗，並可能成為這場競爭中的棋子，掌握地緣政治智慧對台灣來說至關重要。

馬凱碩首先指出，過去兩百年的世界歷史是由西方世界統治，當前西方仍是世界上最強大的文明，對世界產生影響，但其主導世界的能力正在消失。以烏俄戰爭為例，雖然西方嘗試要制裁俄羅斯，但超過八成的人口並未追隨西方的決定，這也背後說明所謂「全球南方」正在崛起。美國過去幾十年一直是全球唯一的超級大國，但中國的崛起也是不可忽視的事實。中國經濟、科技、軍事、文化和外交等能力快速發展，正在縮小與美國的差距。

中美競爭會發生有幾個結構性力量，首先是當世界上新興第一強國即將超越現任第一強國，現任第一強國總是會壓制新興的第一強國；其次是馬凱碩在接受訪問時多次提到的「The fear of the yellow peril」，這代表美中競爭還受情感驅動，使競爭更加危險。最後是民主與威權的意識形態競爭，美國領導人強調這點以獲得民眾支持。

馬凱碩指出，若中國經濟持續增長，華府認為只會有十年時間來加強對中國的措施，但目前無法明確指出哪方會贏得競爭，因為這兩個國家有其各自優勢。

以中國來說，它是世界古老的文明，其次中國領導人是世界上最具動力的領導人之一，當西方對中國採取行動，往往會喚起中國1842年到1949年期間的記憶，並讓中國領導人更努力奮鬥；最後是中國龐大的人口利基，讓中國經濟即使這幾年放緩，長期增長軌跡依然存在。對美國來說，其極具競爭力的環境，得以持續創造全球性企業，全世界優秀人才都在尋找機會到美國，這項巨大優勢是中國無法複製的，最後是其創新文化，讓美國往往能率先實現技術突破。

馬凱碩曾在新加坡外交部服務33年，先後擔任新加坡駐聯合國大使和聯合國安全理事會主席，並為新加坡國立大學李光耀公共政策學院創始院長。本次馬凱碩應李國鼎科技發展基金會、長風文教基金會、東南亞影響力聯盟邀請來台進行專題演講。

新加坡 美國 馬凱

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