大陸國台辦以「追殺」談柯文哲案 陸委會：勿見縫插針
大陸國台辦發言人陳斌華11日上午針對民眾黨主席柯文哲涉案遭押表示，賴清德上台以來，追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人物，陸委會對此則於下午回應指出，請陸方不要用自己狹隘的眼光來看待台灣、更不要試圖見縫插針，如此只會自曝其短。
陳斌華11日上午表示，賴清德為牟取政治私利，不斷製造綠色恐怖，引發島內（指台灣）社會強烈擔憂。他並批評指，賴清德當局上台以來，一再操縱司法行政手段，公器私用，黨同伐異，在台灣大肆製造綠色恐怖，其目的是追殺不支持民進黨，不認同台獨的各界人士，以謀求其一人一黨之私，為其遂行台獨排除障礙。陳斌華還強調，多行不義必自斃，賴清德的胡作非為，必遭民意唾棄。
陸委會11日下午就陳斌華的說法指出，中華民國是實行制衡分權的自由民主政體，人民的權利皆受正當法律程序保障，司法系統獨立辦案，「非任何政黨或行政部門可以干預控制，此與中共公檢法司一體為黨服務的專制體制完全不同」。
陸委會強調，請陸方不要用自己狹隘的眼光來看待台灣，更不要試圖見縫插針，如此只會自曝其短，讓世人貽笑大方。
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