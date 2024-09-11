周杰倫概念股失靈？巨星傳奇突跌7成 4度觸發市調機制

在港股上市的「周杰倫概念股」巨星傳奇11日開盤輕微開高後，急轉直下，於上午10時17分首度觸發市調機制而進入5分鐘限價交易「冷靜期」。不過，巨星傳奇未能止跌，至上午10時45分，股份共4度觸發市調機制，截至目前跌74%，暫報港幣2.39元。

周杰倫目前正舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會，深圳站將於12日起舉行。

香港經濟通通訊社報導，巨星傳奇為恒生綜合小型股指數成份股，當股份價格相對5分鐘前的最後交易價變動幅度超過20%，市調機制會被觸發，為市場提供5分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內進行，之後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首15分鐘及午市最後15分鐘。

巨星傳奇成立於2017年，周杰倫沒有參與巨星傳奇的營運，也沒有持股，攤開4位控股股東背景，清一色都是周杰倫商業及生活中的重要夥伴，包括共同創辦人之一、周杰倫的母親葉惠美，以及周杰倫所屬經紀公司「杰威爾」負責人楊峻榮，兩人對巨星傳奇持股約27.6％，而公司另一創始人、執行董事馬心婷持股為27.6%，以及曾是杰威爾音樂的高層陳中持股為9.2%。4個人為一致行動人，合計持股約64.4%，因而被視為「周杰倫概念股」。

巨星傳奇的業務模式有二， 一是經營新零售產品，包含健康管理產品及護膚品等 ； 二是明星IP的創造授權與經營管理，提供各類活動策劃及管理服務、擔任大型演唱會的策劃供應商 。

巨星傳奇並於2023年7月13日在聯交所掛牌，招股價港幣4.25元，上市後最高一度觸及港幣13.16元。

巨星傳奇8月底公布，今年上半年營收增76%，至人民幣2.7億元，淨利潤增56%，至人民幣2,550萬元（新台幣1.1億元）。