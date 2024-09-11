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「華郵」稱秦剛任職出版社 北京消息人士：有職員同名不同人

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國「華盛頓郵報」引述根據兩名美國前官員報導，大陸前外交部長秦剛被安排到外交部下屬的國有出版社「世界知識出版社」工作。不過10日有北京消息人士表示，世界知識出版社確有一名職員「秦剛」，但只是同名同姓，前外長秦剛並未到該出版社工作。美聯社
美國「華盛頓郵報」引述根據兩名美國前官員報導，大陸前外交部長秦剛被安排到外交部下屬的國有出版社「世界知識出版社」工作。不過10日有北京消息人士表示，世界知識出版社確有一名職員「秦剛」，但只是同名同姓，前外長秦剛並未到該出版社工作。美聯社

美國「華盛頓郵報」引述根據兩名美國前官員報導，大陸前外交部秦剛被安排到外交部下屬的國有出版社「世界知識出版社」工作。不過10日有北京消息人士表示，世界知識出版社確有一名職員「秦剛」，但只是同名同姓，前外長秦剛並未到該出版社工作。

香港明報報導，秦剛自去年6月起就沒有再公開露面，關於其他近況的傳聞不時傳出。「華盛頓郵報」稱秦剛已在年初被調至世界知識出版社任職，「免於牢獄但仕途告終」；世界知識出版社的職員表示不知情，大陸外交部則未回應華郵的置評請求。

「華郵」的報導在網路上受到不少質疑，除了消息來源是匿名信源外，也沒有更多直接證據。上海報業集團主管主辦的「澎湃新聞」國際新聞部主編于瀟清也在社交平台，指「華郵」這篇獨家報導在專業水準上是不高明的，屬於「標題黨」。

今年7月，中共二十屆三中全會公報稱：接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務。中共二十屆三中全會的公報仍稱呼秦剛為「同志」。依照中共的黨內規矩，秦剛雖被免去黨政公職，但仍是黨員，稱呼「同志」代表可能存在的過錯已得到懲處並獲得原諒。

去年7月，秦剛在任外交部長僅7個月後，於十四屆全國人大常委會第四次會議被免職。此前他在公共視野消失了一個月。去年10月，於全國人大常委會第六次會議被免去國務委員職務。今年2月，全國人大常委第八次會議公報稱，秦剛辭去全國人大代表職務。

同志 外交部 秦剛

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