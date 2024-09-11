中美戰區高層通話 評論：管控南海分歧避免誤會

中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男昨天與美軍印太司令部司令帕帕羅通話。央視轄下新媒體評論指出，通話聚焦在雙方於南海的「海空相遇事件」，為避免一線部隊的誤會，透過交流管控分歧顯得格外重要。

據中國國防部昨天表示，「雙方就共同關心的問題深入交換意見」。印太司令部昨天則在聲明中表示，帕帕羅強調美軍與解放軍持續聯繫的重要性，並表示高階領袖間的討論旨在釐清意圖，以降低誤解或誤判風險，但也警告中方勿在南海做出「危險」舉動。

央視轄下微博公眾號「玉淵譚天」昨晚發布評論，引述軍事專家張軍社說法。他表示，戰區領導溝通的特殊性在於，這是直接管控一線海空部隊行動指揮員的直接交流，這種交流有助減少兩軍間的誤會，包括南部戰區與美軍印太司令部在南海發生的「海空相遇事件」。

張軍社提到，美國除了派航艦到南海行動，美國印太司令部還會派出軍機前往南海進行抵近偵察、派出軍艦闖入領海。今年5月，美「哈爾西號」（海西號）導彈驅逐艦「非法闖入中國西沙領海」，當時南部戰區組織海空兵力，跟蹤監視並警告驅離了美艦。

張軍社表示，南部戰區負責維護南海局勢穩定，而美國印太司令部經常做「攪動南海局勢」的事情。雙方深入交流，管控分歧，避免一線部隊的誤會，就顯得格外重要。

張軍社指出，戰區領導溝通中，雙方探討各自關心的海空安全問題，提出對該問題的看法。中方會正告美方，「美方不能派遣軍艦、軍機進入中方南海島礁鄰近海域，進行所謂的『航行自由』行動，這是違反國際法」。同時，中方也要求美方約束其一線海空兵力，「尊重中國的領土主權和海洋權益」。

評論指出，美軍印太司令部司令帕帕羅擁有軍人世家背景，又在阿富汗服役過，信奉「武力至上」，認為威懾是尋求和平的方式。與中國前駐美大使崔天凱認為威懾只是工具和手段相比，中美雙方在認知上存在極大差異，這些差異需要深入交流、互相理解。