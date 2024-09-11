國台辦談兩岸旅遊 要台灣解除不合理限制

針對如何進一步推動兩岸旅遊恢復正常，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天持續批評民進黨政府做「政治操弄」，並說台方應當要解除台灣民眾赴大陸團隊遊的「不合理限制」。

兩岸旅遊恢復還未正常。大陸宣布開放福建居民赴馬祖與金門旅遊，然而陸客赴台灣本島的團客旅遊與自由行還未開放。台灣在今年農曆年前宣布，停止招攬前往中國的旅行團，不過3月到5月的已成團旅遊團仍可出團，6月起禁止出團；並且因為大陸「懲獨22條」與楊智淵案，陸委會提醒民眾，應審思赴陸港澳之必要。

對於兩岸旅遊進一步進展，中國大陸國台辦發言人陳斌華表示，一段時間以來，民進黨政府在解除台灣居民來大陸旅遊「禁團令」上「反覆無常、言而無信」，甚至在6月將台灣居民赴大陸旅遊警示提高至「橙色」，近期又有媒體報導，將以「國安疑慮」為由，拒絕台灣旅遊業界包船赴大陸申請。

他聲稱，民進黨政府罔顧台灣民眾和旅遊業界的正當權益，不斷進行政治操弄；應正視台灣民眾的正當權益和台灣旅遊業界的利益，解除台灣民眾赴大陸團隊旅遊的不合理限制。

陳斌華也提及金門踩線團一事，指出目前福建居民赴金門旅遊的各項工作穩步推進。廈門部分旅遊業者組成的赴金門「踩線團」日前已經向台灣有關方面提出考察申請。

他說，如果台灣方面批准，在「十一假期」前赴金門旅遊的成行是可以實現的，但關鍵是台灣方面要盡快批准赴金門的「踩線團」。下一步，大陸將繼續推進福建居民通過海上客運直航團隊旅遊。

對於台灣國安人士日前透露，中共邀請台商、台灣網紅或其他國家網紅前往新疆旅遊，試圖操作一波「新疆美好敘事」認知作戰。行政院代理發言人謝子涵5日表示，對於相關議題引起社會大眾討論，目前相關單位已掌握訊息。

陳斌華回應，台灣網紅身歷其境讚嘆新疆是「再自然不過」，歡迎台灣民眾特別是年輕人，到訪大陸飽覽壯美山川，品嚐美食，體驗各地風土人情，感受大陸發展進步，「這對於增進兩岸人民的了解和情誼，很有意義」。

他今天也回應台灣藝人林依晨的「成都人風波」，認為台灣演藝人員介紹自身的祖籍地，表達對中華兒女身份的認同，「人之常情，何錯之有？」

他聲稱，「親綠網軍對一些藝人的網暴，再度證明『台獨』即『台毒』、『反中』則反智，島內長期『去中國化』荼毒甚劇、貽害無窮」，並舉例「就像我工作生活在北京數十年，有人問我是哪裡人，我會很自然地回答『福建人』」。