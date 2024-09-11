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國台辦：楊智淵判決書送達當事人、富察身體良好

中央社／ 北京11日電

台灣社運人士楊智淵被大陸以「分裂國家罪」判處有期徒刑9年。中國大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，該案的判決書已送達楊智淵及其辯護人，關於家屬探視，有關部門將依法辦理。另外，他稱被拘捕的八旗文化總編輯富察身體情況良好。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會。有媒體進一步詢問楊智淵案的進一步情況，包含楊智淵案是否有依照「懲獨22條」為自身請律師上訴辯護，以及該案是否能適用大陸的「懲獨22條」的第14與第15條。

不過，陳斌華未有具體回應。他說，楊智淵案已經做出「非常詳細」的介紹，楊智淵是有關司法機關根據他犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，以分裂國家罪依法判處其有期徒刑9年，剝奪政治權利3年。楊智淵及其辯護人的各項訴訟權利都得到了充分的保障，有關部門、司法機關依法公開了案件的辦理、審理情況。

八旗文化總編輯富察（李延賀）去年3月被上海國安單位拘捕迄今逾500日，對於此案進展，陳斌華說，李延賀目前身體情況良好，大陸有關部門將依法審理該案。

「懲獨22條」的第14條為：犯罪嫌疑人、被告人自願如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，願意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第15條為：「台獨」頑固分子主動放棄「台獨」分裂立場，不再實施「台獨」分裂活動，並採取措施減輕、消除危害後果或者防止危害擴大，符合「刑事訴訟法」第182條第一款規定的，可以撤銷案件、不起訴或者對涉嫌數罪中的一項或多項不起訴。

對於大陸設立懲獨舉報信箱的問題，陳斌華表示，大陸對任何一條舉報線索，都會認真核查甄別，依法依規處理，絕不放過一個台獨頑固分子。

陸委會此前針對「懲獨22條」表示，北京對台灣完全不具司法管轄權，這種作法只會挑起兩岸對立、影響交流，無助兩岸關係良性發展。

至於楊智淵案，陸委會則表示，政府、家屬均拒絕接受判決結果，對於中共作為提出嚴厲譴責，要求立刻公開判決書，說明相關判刑證據。

台獨 楊智淵 陳斌華

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