評長榮桂冠 陸國台辦：不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢

近期巴黎長榮桂冠酒店在奧運期間拒掛五星旗、北京鼎泰豐撤出大陸市場等事受到熱議，大陸國台辦發言人陳斌華11日表示，大陸歡迎並支持廣大台胞台企來大陸投資發展的態度是一貫的、明確的，同時也絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。

就巴黎長榮桂冠酒店事件爆發後，長榮集團發表聲明表示堅持「九二共識」，反對「台獨」，陳斌華說，我們注意到有關報導。希望長榮集團秉持民族大義，站穩立場，堅持「九二共識」，反對「台獨」，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。

接著，陳斌華說，大陸歡迎並支持廣大台胞台企來大陸投資發展的態度是一貫的、明確的，同時也絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。

至於鼎泰豐在大陸華北地區的授權合作夥伴北京恒泰豐餐飲有限公司（北京鼎泰豐），日前宣布停止營運，關閉北京、天津、西安等地14家門市。

陳斌華說，據了解，這是有關企業根據市場需求、股東意願等因素所做的企業經營行為，該公司同時表示，持續看好大陸市場，將繼續關注大陸餐飲業的動態和發展趨勢，並期望在不久的將來與合作夥伴再次攜手創造新的輝煌。

因此，陳斌華說，大陸仍然是台商台企投資興業的最佳選擇，我們將繼續為台商台企在大陸發展創造更好條件、提供更好服務。

記者會上，陳斌華也就富士康宣布加大在大陸投資，投資人民幣10億元，在河南鄭州建設新事業總部大樓一事表示，廣大台商台企長期紮根大陸發展，對大陸豐富的生產要素資源、完善的產業配套、良好的營商環境有著最直觀真切的感受。

他說，大陸將完善促進兩岸經濟文化交流合作制度與政策，深化兩岸融合發展，為廣大台商台企參與中國式現代化創造更多機會、開闢更廣空間、助力更大發展。